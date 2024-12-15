Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены arrow

Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

15 декабря 2024 06:34
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Жизнь без прописки в Украине — как долго можно и какие штрафы предусмотрены в 2024 году
Паспорт гражданина Украины. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые украинцы, особенно в современных реалиях, могут столкнуться с проблемами с вопросом регистрации места жительства в паспорте. Кто-то считает это формальностью, а для других это необходимое условие доступа к ряду услуг и прав.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли жить без прописки в Украине.

Читайте также:

Как украинское законодательство регулирует проживание граждан без действительной регистрации

В соответствии с Законом Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Украины, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое место жительства в течение 30 календарных дней после прибытия в новый адрес.

Для лиц, находящихся в Украине на основании справки об обращении за защитой, предусмотрена возможность зарегистрировать место временного пребывания.

Следовательно, жить без прописки в Украине можно не больше 30 дней. После этого возникает обязанность осуществить регистрацию, независимо от того, речь идет о гражданах Украины или приезжих.

Что будет, если жить без зарегистрированного места жительства

Невыполнение этой обязанности не имеет серьезных последствий, ведь санкции за такое нарушение минимальны.

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), проживание без регистрации места жительства карается предупреждением. Если нарушение повторяется в течение года, это может привести к штрафу в размере от 17 до 51 грн.

Рассмотрение подобных дел входит в компетенцию исполнительных комитетов местных, поселковых и городских советов, но не судов.

Напомним, при достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фото в паспорт в виде книжечки. Для выполнения этого требования предоставляется один месяц, иначе документ признают недействительным и взыскают штраф.

Также мы писали, что весной 2024 произошло повышение стоимости оформления загранпаспорта в Украине. Цена на оформление документа зависит от срочности и выбранного сервиса.

штрафы Миграционная служба паспорта прописка документы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:34 Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

06:30 Исключенного из учета вернули на учет — что делать

06:30 Украина готовит неприятный сюрприз для РФ — к чему здесь зерно

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:08 Три вида дополнительного вознаграждения солдатам — что известно

06:01 У украинцев есть проблема с обменом денег — в каком банке

06:01 Какая будет пенсия в Украине при "минималке" в 8 тыс. грн

05:05 Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня

04:30 В ТЦК рассказали, кто и как принимает людей на контракт

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:34 Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

06:30 Исключенного из учета вернули на учет — что делать

06:30 Украина готовит неприятный сюрприз для РФ — к чему здесь зерно

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:08 Три вида дополнительного вознаграждения солдатам — что известно

06:01 У украинцев есть проблема с обменом денег — в каком банке

06:01 Какая будет пенсия в Украине при "минималке" в 8 тыс. грн

05:05 Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня

04:30 В ТЦК рассказали, кто и как принимает людей на контракт

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию