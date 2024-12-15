Жизнь без прописки в Украине — как долго можно и какие штрафы предусмотрены в 2024 году

Паспорт гражданина Украины. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

Некоторые украинцы, особенно в современных реалиях, могут столкнуться с проблемами с вопросом регистрации места жительства в паспорте. Кто-то считает это формальностью, а для других это необходимое условие доступа к ряду услуг и прав.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли жить без прописки в Украине.

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В соответствии с Законом Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Украины, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое место жительства в течение 30 календарных дней после прибытия в новый адрес.

Для лиц, находящихся в Украине на основании справки об обращении за защитой, предусмотрена возможность зарегистрировать место временного пребывания.

Следовательно, жить без прописки в Украине можно не больше 30 дней. После этого возникает обязанность осуществить регистрацию, независимо от того, речь идет о гражданах Украины или приезжих.

Что будет, если жить без зарегистрированного места жительства

Невыполнение этой обязанности не имеет серьезных последствий, ведь санкции за такое нарушение минимальны.

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), проживание без регистрации места жительства карается предупреждением. Если нарушение повторяется в течение года, это может привести к штрафу в размере от 17 до 51 грн.

Рассмотрение подобных дел входит в компетенцию исполнительных комитетов местных, поселковых и городских советов, но не судов.

Напомним, при достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фото в паспорт в виде книжечки. Для выполнения этого требования предоставляется один месяц, иначе документ признают недействительным и взыскают штраф.

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