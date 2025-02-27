Можно ли выписать человека из квартиры без его согласия в Украине в 2025 году

Мужчина с документами. Фото: Pexels

Из-за полномасштабной войны в Украине многие граждане выехали за границу, что изменило подход к регистрации места жительства. Согласно обновленному Порядку декларирования и регистрации, выписать человека без его согласия возможно, но только при определенных условиях.

Согласно статье 61 Порядка декларирования и регистрации места жительства, владелец жилья имеет право снять с регистрации лиц, которые просто прописаны в квартире, но не являются ее владельцами или совладельцами.

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Для этого нужно:

обратиться в ЦНАП или орган регистрации;

предоставить документ, подтверждающий право собственности;

подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

написать заявление на снятие с регистрации.

Однако существует ряд исключений, когда выписка без согласия невозможна.

Кого нельзя выписать без согласия

Есть категории лиц, которых закон защищает от принудительного снятия с регистрации во время войны:

работники, работающие вахтовым или рейсовым методом;

лица, находящиеся в экспедициях или длительных командировках;

люди с инвалидностью, проживающие в специализированных учреждениях;

лица, находящиеся в домах престарелых;

заключенные;

граждане, находящиеся на лечении.

Если жилье имеет нескольких совладельцев, выписка возможна только с согласия всех. Также невозможно снять с регистрации владельца жилья без его личного присутствия.

Выписка ребенка из квартиры

Несовершеннолетние дети относятся к защищенной категории. Выписать ребенка даже с согласия одного из родителей сложно — нужно разрешение органа опеки и попечительства.

Кроме того, если отец или мать прописаны с ребенком, их тоже невозможно выписать без согласия.

Можно ли выписать военнослужащего

Защитники Украины имеют особый правовой статус. Без их согласия нельзя снять с регистрации:

военных, которые находятся в плену;

мобилизованных граждан, служащих в ВСУ.

Если военный хочет выписаться, он должен обратиться в ЦНАП лично. Родственники не могут сделать это вместо него.

Можно ли обжаловать выписку

Человек, которого выписали без его согласия, имеет право подать иск в суд. Если будет доказано, что процедура проведена с нарушениями или человек относится к защищенным категориям, регистрацию могут восстановить.

Выписать человека из квартиры без его согласия возможно только в случае, если он не является собственником жилья и не относится к защищенным категориям. Для этого владелец должен обратиться в ЦНАП с соответствующими документами.

Однако военные, дети, заключенные и некоторые другие категории граждан имеют защиту от принудительного снятия с регистрации.

Как сообщалось, регистрация места жительства в Украине претерпела изменения в 2025 году. Эти изменения направлены на упрощение и цифровизацию процесса. Теперь процедура стала более удобной и доступной благодаря внедрению электронных услуг.

Также мы рассказывали о способах получения прописки, если нет собственного жилья. Ведь регистрация места жительства в Украине важна для доступа к медицинским услугам, трудоустройства и получения социальных выплат. Существует много способов зарегистрировать свое место жительства, даже если нет собственного жилья.