Можно ли выписать человека из квартиры без его согласия в Украине в 2025 году

Как выписать человека из квартиры без его согласия — правила 2025
Из-за полномасштабной войны в Украине многие граждане выехали за границу, что изменило подход к регистрации места жительства. Согласно обновленному Порядку декларирования и регистрации, выписать человека без его согласия возможно, но только при определенных условиях.
Согласно статье 61 Порядка декларирования и регистрации места жительства, владелец жилья имеет право снять с регистрации лиц, которые просто прописаны в квартире, но не являются ее владельцами или совладельцами.
Для этого нужно:
- обратиться в ЦНАП или орган регистрации;
- предоставить документ, подтверждающий право собственности;
- подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- написать заявление на снятие с регистрации.
Однако существует ряд исключений, когда выписка без согласия невозможна.
Кого нельзя выписать без согласия
Есть категории лиц, которых закон защищает от принудительного снятия с регистрации во время войны:
- работники, работающие вахтовым или рейсовым методом;
- лица, находящиеся в экспедициях или длительных командировках;
- люди с инвалидностью, проживающие в специализированных учреждениях;
- лица, находящиеся в домах престарелых;
- заключенные;
- граждане, находящиеся на лечении.
Если жилье имеет нескольких совладельцев, выписка возможна только с согласия всех. Также невозможно снять с регистрации владельца жилья без его личного присутствия.
Выписка ребенка из квартиры
Несовершеннолетние дети относятся к защищенной категории. Выписать ребенка даже с согласия одного из родителей сложно — нужно разрешение органа опеки и попечительства.
Кроме того, если отец или мать прописаны с ребенком, их тоже невозможно выписать без согласия.
Можно ли выписать военнослужащего
Защитники Украины имеют особый правовой статус. Без их согласия нельзя снять с регистрации:
- военных, которые находятся в плену;
- мобилизованных граждан, служащих в ВСУ.
Если военный хочет выписаться, он должен обратиться в ЦНАП лично. Родственники не могут сделать это вместо него.
Можно ли обжаловать выписку
Человек, которого выписали без его согласия, имеет право подать иск в суд. Если будет доказано, что процедура проведена с нарушениями или человек относится к защищенным категориям, регистрацию могут восстановить.
Выписать человека из квартиры без его согласия возможно только в случае, если он не является собственником жилья и не относится к защищенным категориям. Для этого владелец должен обратиться в ЦНАП с соответствующими документами.
Однако военные, дети, заключенные и некоторые другие категории граждан имеют защиту от принудительного снятия с регистрации.
Как сообщалось, регистрация места жительства в Украине претерпела изменения в 2025 году. Эти изменения направлены на упрощение и цифровизацию процесса. Теперь процедура стала более удобной и доступной благодаря внедрению электронных услуг.
Также мы рассказывали о способах получения прописки, если нет собственного жилья. Ведь регистрация места жительства в Украине важна для доступа к медицинским услугам, трудоустройства и получения социальных выплат. Существует много способов зарегистрировать свое место жительства, даже если нет собственного жилья.
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