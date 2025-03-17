Какие права имеет человек на квартиру, если он там прописан

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Многие считают, что если человек зарегистрирован в квартире, он автоматически получает определенные права на жилье. Это распространенный миф, который не имеет ничего общего с реальностью. Какие же права имеет зарегистрированный жилец и может ли он претендовать на долю собственности?

Как отмечает адвокат Роман Симутин, понятие "прописка" осталось в прошлом — оно существовало еще в советское время и было способом контроля за перемещением граждан.

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Сегодня же существует только регистрация места жительства, которая является формальной отметкой в паспорте или в Едином демографическом реестре.

"Регистрация лица в жилье — это лишь разрешение на проживание, а не право собственности", — объясняет адвокат.

То есть регистрация не дает никаких прав на жилье, а лишь подтверждает, что лицо официально проживает по этому адресу.

Может ли зарегистрированное лицо продать квартиру

Регистрация в квартире дает человеку лишь право проживать в ней, но никоим образом не делает его владельцем. Без согласия собственника невозможно прописаться в его жилье. А если человек уже зарегистрирован — это не мешает владельцу продать квартиру или выписать жильца.

Продавать квартиру может только ее владелец — то есть лицо, имеющее соответствующие документы (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д.).

Более того, владелец может продать квартиру без согласия зарегистрированных лиц — после смены собственника все жильцы автоматически должны сменить место регистрации.

"Наличие у вас как у собственника официальных документов на право собственности — ваша гарантия, что никто не отберет у вас жилье", — заключает Роман Симутин.

Продажа жилья: автоматическая смена регистрации

При продаже жилья все зарегистрированные в нем лица автоматически меняют место регистрации. Это происходит без их согласия, поскольку право собственности переходит к новому владельцу.

"Продажа жилья — это автоматическая смена регистрации", — объясняет адвокат, добавляя что регистрация — это не препятствие для продажи жилья.

Можно ли выписать человека без его согласия

С 1 декабря 2021 года собственник жилья имеет право снять с регистрации любое лицо без его согласия во внесудебном порядке. Это означает, что владелец имеет полное право распоряжаться своим жильем, включая право выселять любого, кто там зарегистрирован.

Достаточно обратиться в орган регистрации и подать заявление. Владельцу не нужно получать согласие зарегистрированного лица — его просто снимут с регистрации.

"Зарегистрированное лицо не является совладельцем жилья, а потому владелец может прекратить его регистрацию без судебной волокиты", — комментирует Роман Симутин.

Таким образом, заключает адвокат, важно знать, что:

человек может зарегистрироваться в квартире только с согласия собственника;

регистрация не дает права на долю жилья;

владелец может самостоятельно выписать жильца без его согласия;

зарегистрированные жильцы не могут запретить продажу квартиры.

Ранее мы рассказывали, кого согласно законодательству невозможно выписать из квартиры.

Отметим также, что регистрация места жительства в Украине необходима для получения медицинских и социальных услуг, трудоустройства и оформления документов. Однако отсутствие собственного жилья не лишает возможности реализовать свои права.