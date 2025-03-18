Ціни на квартири в Україні неприємно здивують — до чого готуватися в 2025

Будівництво житлового дому. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році на українському ринку нерухомості очікується новий етап — ціни на житло продовжать зростати, і чимало українців, що планували придбати квартири, зіштовхнуться з необхідністю діяти швидше, якщо не хочуть переплачувати. Причини для цього є об’єктивні, а прогнози від експертів виглядають не зовсім оптимістично для тих, хто чекає на зниження цін.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, чого очікувати від ринку нерухомості в цьому році.

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Ринок нерухомості залежить від безлічі факторів: економічна ситуація, попит, військові ризики, курс гривні.

Курс гривні. У бюджеті 2025 року закладено курс 45 грн. Це безпосередньо вплине на первинний ринок, адже ціни новобудов прив'язані до долара.

"На первинному ринку вартість квадратного метра традиційно прив'язана до курсу долара", — пояснює Hromadske Маріанна Бігунець із будівельної компанії Gazda.

Військові фактори. Зменшення інтенсивності обстрілів підвищує впевненість інвесторів та забудовників, що сприяє зростанню цін.

Зменшення інтенсивності обстрілів підвищує впевненість інвесторів та забудовників, що сприяє зростанню цін. Дефіцит житла. Через війну будівництво було частково зупинене, нові проєкти стартують повільно. Дефіцит пропозиції штовхатиме ціни вгору.

Скільки коштуватиме житло у 2025 році

Первинний ринок

Аналітики прогнозують, що новобудови у Києві можуть зрости у ціні на 15-20%. Так, в компанії Perfect Group очікує, що середня вартість квадратного метра в столиці до середини 2025 року досягне 65 000 грн (зараз близько 52 500 грн).

Керуючий партнер компанії DIM Олександр Насіковський також вважає, що через зростання вартості будматеріалів та зміни в оподаткуванні ціни на новобудови збільшаться на 15-20%, повідомляє Property Times.

Проте у преміальному сегменті різких змін не очікують.

"Попит у бізнес-класі залишається низьким, тому ціни майже не зміняться", — зазначає комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Вторинний ринок

Ситуація тут дещо інша. У 2024 році багато власників, які виїхали за кордон, виставили квартири на продаж, що збільшило пропозицію. Водночас державна програма "єОселя" може стримувати попит.

За прогнозами експертів:

ціни на вторинному ринку виростуть на 7-10%.

у містах, які найбільше постраждали на початку війни (Харків, Дніпро, Миколаїв), можливе подорожчання до 10-12%.

Що буде з попитом на нерухомість у 2025 році

Попит на нерухомість залежатиме від:

фінансової стабільності населення. Інфляція та курс долара впливають на купівельну спроможність;

ситуації на фронті. Чим менші ризики — тим більше людей наважаться купувати житло;

державних програм. єВідновлення та єОселя підтримують ринок, але їхній вплив на 2025 рік поки що не визначений.

Купувати чи чекати

Якщо ви плануєте купівлю житла, експерти радять не відкладати рішення:

ціни зростатимуть. Очікуване подорожчання у 2025 році — 10-20%;

дефіцит новобудов. Менше нових проєктів дорівнює меншому вибору та вищим цінам;

інфляція. Гроші знецінюються швидше, ніж дорожчає нерухомість.

"Ціни на первинному ринку зростуть. Це об'єктивний факт: інфляція, логістика, будматеріали, нестача робочої сили — усе це робить житло дорожчим", — пояснює керівник департаменту продажів Greenville Park Сусанна Караханян.

Як повідомлялось, київський ринок нерухомості пристосовується до воєнних умов. Попри нестабільний попит, ціни на житло можуть зрости через інфляцію, подорожчання будматеріалів та обмежену кількість нових будівель.

Також ми розповідали, що війна в Україні суттєво змінила ринок житла, додавши нові ризики. Покупці змушені ретельно оцінювати безпеку майбутнього житла через військові дії, удари по інфраструктурі та руйнування. Вибір житла в умовах війни вимагає особливої уваги до безпекових аспектів.