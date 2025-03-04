Найдешевші квартири в новобудовах України у 2025 році: рейтинг міст

Де найдешевше житло на первинному ринку в Україні
Ринок нерухомості України у 2025 році продовжує змінюватися, відображаючи як економічні фактори, так і вплив воєнного стану. Деякі міста демонструють зниження цін, тоді як в інших регіонах спостерігається стабільний ріст.
За даними сервісу ЛУН, станом на 4 березня 2025 року середня вартість квадратного метра в новобудовах по регіонах України суттєво відрізняється.
Де найдешевше житло
Найнижчі ціни на первинному ринку зафіксовані у Сумах, де середня вартість квадратного метра становить 26 000 грн. Це найдоступніший безпечний регіон для купівлі житла в новобудовах на сьогодні.
Також у переліку найдешевших міст:
- Хмельницький — 28 000 грн/кв. м (+4%);
- Запоріжжя — 27 000 грн/кв. м (-7% за півроку);
- Харків — 27 900 грн/кв. м (-3%);
- Миколаїв — 29 500 грн/кв. м (+1%);
- Тернопіль — 30 000 грн/кв. м (+8%);
- Житомир — 31 500 грн/кв. м (-5%).
Особливо цікава динаміка у Запоріжжі, де за пів року ціни знизилися на 7%, що може бути наслідком військової ситуації та зниженого попиту.
У яких містах ціни середні
Регіони з середнім рівнем вартості квадратного метра у новобудовах:
- Черкаси — 31 000 грн/кв. м (+3%);
- Чернігів — 31 400 грн/кв. м (+10%)
- Рівне — 36 000 грн/кв. м (+8%);
- Полтава — 34 000 грн/кв. м;
- Кропивницький — 42 800 грн/кв. м (+5%);
- Вінниця — 40 700 грн/кв. м (+3%);
- Чернівці — 42 000 грн/кв. м (+6%).
Чернігів демонструє найбільше зростання середньої вартості житла (+10%), що може свідчити про поступове відновлення ринку.
Найдорожчі регіони України
Найвищі ціни на первинному ринку традиційно у столиці та західних областях:
- Київ — 53 500 грн/кв. м (+2%);
- Львів — 54 600 грн/кв. м (-5%);
- Ужгород — 48 300 грн/кв. м (-3%);
- Івано-Франківськ — 35 700 грн/кв. м (+8%);
- Одеса — 42 100 грн/кв. м (+7%);
- Дніпро — 45 800 грн/кв. м (+1%).
Хоча Львів залишається одним із найдорожчих міст, тут спостерігається зниження ціни на 5%. Це може бути спричинено насиченням ринку новобудовами та меншою купівельною спроможністю.
Якщо ви шукаєте найдешевшу квартиру в новобудові, зверніть увагу на Хмельницький, Суми та Запоріжжя — тут ціни найнижчі. У Києві та Львові житло залишається дорогим, хоча у Львові є тенденція до зниження вартості. Західні регіони демонструють стабільність, а деякі міста (Чернігів, Одеса, Рівне) показують зростання цін.
Перед купівлею житла варто враховувати не лише вартість квадратного метра, а й інфраструктуру, безпекову ситуацію та перспективи розвитку міста.
Раніше ми аналізували, як рік забудови впливає на вартість квартири в Києві. Адже столиця — місто з багатовіковою історією, що відбивається в його архітектурі, а ринок нерухомості відображає цю історію. Кожна епоха забудови залишила унікальні житлові об'єкти, від розкішних особняків до радянських панельок.
Також зазначимо, що зростання цін на житло в Україні робить питання окупності нерухомості ключовим для покупців та інвесторів. Вибір між купівлею для оренди та орендою житла залежить від багатьох факторів, серед яких найважливішим є термін окупності. Саме він визначає вигідність інвестиції в умовах сучасного ринку.
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