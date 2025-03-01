Як продати квартиру з неузаконеним переплануванням: ризики та поради

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Продаж квартири з неузаконеним переплануванням є темою, яка викликає безліч питань у потенційних продавців та покупців. І хоча законодавство дозволяє здійснювати такі угоди, існує багато нюансів, які можуть суттєво вплинути на процес. Знання всіх аспектів цієї ситуації допоможе уникнути непередбачуваних проблем та забезпечить безпеку угоди.

Як зазначають експерти АН "Маяк", неузаконене перепланування — це зміна планування квартири, яка була проведена без необхідних дозволів або без внесення відповідних змін до технічного паспорта. Це може включати будь-які роботи, від простого перепланування кімнат до серйозних змін, що порушують опорні стіни чи змінюють інженерні мережі.

Читайте також:

Можливість продажу квартири з неузаконеним переплануванням

Якщо у вас є квартира з неузаконеним переплануванням, ви все одно можете її продати, однак є кілька важливих моментів, про які слід знати:

ціна продажу. Квартира з неузаконеним переплануванням матиме нижчу вартість порівняно з об'єктами, де перепланування було узаконене. Потенційні покупці, ймовірно, будуть менше зацікавлені в такій квартирі, оскільки існують ризики виникнення додаткових витрат на узаконення змін;

Квартира з неузаконеним переплануванням матиме нижчу вартість порівняно з об'єктами, де перепланування було узаконене. Потенційні покупці, ймовірно, будуть менше зацікавлені в такій квартирі, оскільки існують ризики виникнення додаткових витрат на узаконення змін; процес укладання угоди. Згідно з законодавством, нотаріус не перевіряє відповідність реального планування технічному паспорту під час укладення угоди. В угоді зазначається, що покупець оглянув квартиру і не виявив перепланування. Фактично квартира продається "без перепланування", і всі обов'язки з його узаконення лягають на плечі нового власника.

Як укласти угоду з квартирою з неузаконеним переплануванням

Підготовка документів

Старий технічний паспорт.

Документи, що підтверджують право власності на квартиру.

Паспорт та ідентифікаційний код власника.

Нотаріус та купівля-продаж

Під час оформлення угоди покупець надає підписку про ознайомлення з технічним станом квартири, не повідомляючи нотаріуса про наявність перепланування.

Покупець і ризики

Покупець повністю обізнаний з ризиками та можливими додатковими витратами на узаконення перепланування після купівлі.

Ризики купівлі квартири з неузаконеним переплануванням

Купівля нерухомості з неузаконеним переплануванням передбачає низку ризиків, які слід враховувати при ухваленні рішення.

Штрафи та вимоги повернення у початковий стан

Якщо перепланування було проведено з порушенням норм, на нового власника можуть подати до суду сусіди або контролюючі органи, що призведе до штрафів або навіть зобов'язання відновити все до первісного вигляду.

Фізична небезпека

Якщо перепланування стосувалося опорних конструкцій або призвело до змін у розташуванні інженерних мереж, існує ризик, що конструкція квартири може стати небезпечною для життя.

Невідповідність вимогам пожежної безпеки

Перепланування, яке порушує норми безпеки, може призвести до серйозних проблем з органами контролю.

Як узаконити перепланування після купівлі квартири

Узаконити перепланування можна, якщо у вас є необхідність привести житло до законного стану. Існує кілька способів узаконення перепланування.

Спрощена процедура

Якщо зміни не стосуються опорних конструкцій або складних технічних мереж, можна оформити новий техпаспорт у БТІ. Після цього зміни будуть внесені до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Процедура через суд

Якщо перепланування стосується серйозних змін, необхідно звертатися до суду для того, щоб оскаржити відмову в узаконенні.

Які документи необхідні для узаконення перепланування

Для того, щоб узаконити перепланування, потрібно зібрати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код власника;

старий технічний паспорт (якщо він є);

документи, що підтверджують право власності на квартиру;

заява на дозвіл перепланування та проєкт змін.

Вартість узаконення перепланування

Ціна за узаконення перепланування залежить від виду робіт та складності проєкту. Для звичайної квартири в стандартному будинку витрати можуть коливатися від 50 до 2000 доларів.

Вартість може зростати, якщо перепланування включає зміну опорних конструкцій або роботи в історичних будівлях.

Як мінімізувати ризики при купівлі квартири з неузаконеним переплануванням

Проведіть ретельну перевірку

Перевірте, чи не порушені норми безпеки, чи не змінені опорні конструкції, та чи не буде необхідності відновлювати зміни за ваш кошт.

Оцініть витрати на узаконення

Порадьтеся з юристом або фахівцем, щоб розрахувати, скільки коштуватиме узаконення перепланування в конкретному випадку.

Ознайомтесь із юридичними наслідками

З'ясуйте, чи можуть виникнути судові претензії від сусідів або інших власників квартир.

Продаж квартири з неузаконеним переплануванням є можливим, але потребує уважного підходу. Потенційні покупці повинні бути обізнані з усіма ризиками та витратами, які можуть виникнути в процесі узаконення. Для продавців важливо правильно оцінити ціну та врахувати всі юридичні нюанси.

Раніше ми розповідали, як змінити планування квартири без порушення закону, адже не всі роботи можна виконувати без дозволу. Важливо враховувати законодавчі обмеження та отримувати необхідні дозволи перед початком будь-яких змін в плануванні житла.

Зазначимо, купівля квартири — важливий крок, що вимагає зваженого підходу. Вибір між готовим ремонтом, чорновим оздобленням чи його відсутністю впливає не лише на стиль та комфорт, але й на фінансові витрати. Важливо оцінити, скільки часу та зусиль ви готові вкласти в облаштування свого житла.