Как продать квартиру с неузаконенной перепланировкой: риски и советы

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

Продажа квартиры с неузаконенной перепланировкой является темой, которая вызывает множество вопросов у потенциальных продавцов и покупателей. И хотя законодательство позволяет совершать такие сделки, существует много нюансов, которые могут существенно повлиять на процесс. Знание всех аспектов этой ситуации поможет избежать непредвиденных проблем и обеспечит безопасность сделки.

Как отмечают эксперты АН "Маяк", неузаконенная перепланировка — это изменение планировки квартиры, которая была проведена без необходимых разрешений или без внесения соответствующих изменений в технический паспорт. Это может включать любые работы, от простой перепланировки комнат до серьезных изменений, нарушающих несущие стены или изменяющих инженерные сети.

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Возможность продажи квартиры с неузаконенной перепланировкой

Если у вас есть квартира с неузаконенной перепланировкой, вы все равно можете ее продать, однако есть несколько важных моментов, о которых следует знать:

цена продажи. Квартира с неузаконенной перепланировкой будет иметь более низкую стоимость по сравнению с объектами, где перепланировка была узаконена. Потенциальные покупатели, вероятно, будут меньше заинтересованы в такой квартире, поскольку существуют риски возникновения дополнительных расходов на узаконивание изменений;

Квартира с неузаконенной перепланировкой будет иметь более низкую стоимость по сравнению с объектами, где перепланировка была узаконена. Потенциальные покупатели, вероятно, будут меньше заинтересованы в такой квартире, поскольку существуют риски возникновения дополнительных расходов на узаконивание изменений; процесс заключения сделки. Согласно законодательству, нотариус не проверяет соответствие реальной планировки техническому паспорту при заключении сделки. В соглашении отмечается, что покупатель осмотрел квартиру и не обнаружил перепланировки. Фактически, квартира продается "без перепланировки", и все обязанности по ее узакониванию ложатся на плечи нового владельца.

Как заключить сделку с квартирой с неузаконенной перепланировкой

Подготовка документов

Старый технический паспорт.

Документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

Паспорт и идентификационный код владельца.

Нотариус и купля-продажа и купля-продажа

Во время оформления сделки покупатель предоставляет подписку об ознакомлении с техническим состоянием квартиры, не сообщая нотариусу о наличии перепланировки.

Покупатель и риски и риски

Покупатель полностью осведомлен о рисках и возможных дополнительных затратах на узаконивание перепланировки после покупки.

Риски покупки квартиры с неузаконенной перепланировкой

Покупка недвижимости с неузаконенной перепланировкой предполагает ряд рисков, которые следует учитывать при принятии решения.

Штрафы и требования возврата в исходное состояние

Если перепланировка была проведена с нарушением норм, на нового владельца могут подать в суд соседи или контролирующие органы, что приведет к штрафам или даже обязательству восстановить все в первоначальный вид.

Физическая опасность

Если перепланировка касалась несущих конструкций или привела к изменениям в расположении инженерных сетей, существует риск, что конструкция квартиры может стать опасной для жизни.

Несоответствие требованиям пожарной безопасности

Перепланировка, которая нарушает нормы безопасности, может привести к серьезным проблемам с органами контроля.

Как узаконить перепланировку после покупки квартиры

Узаконить перепланировку можно, если у вас есть необходимость привести жилье в законное состояние. Существуют несколько способов узаконивания перепланировки.

Упрощенная процедура

Если изменения не касаются несущих конструкций или сложных технических сетей, можно оформить новый техпаспорт в БТИ. После этого изменения будут внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Процедура через суд

Если перепланировка касается серьезных изменений, необходимо обращаться в суд для того, чтобы обжаловать отказ в узаконивании.

Какие документы необходимы для узаконивания перепланировки

Для того, чтобы узаконить перепланировку, нужно собрать следующие документы:

паспорт и идентификационный код владельца;

старый технический паспорт (если он есть);

документы, подтверждающие право собственности на квартиру;

заявление на разрешение перепланировки и проект изменений.

Стоимость узаконивания перепланировки

Цена за узаконивание перепланировки зависит от вида работ и сложности проекта. Для обычной квартиры в стандартном доме расходы могут колебаться от 50 до 2000 долларов.

Стоимость может возрастать, если перепланировка включает изменение несущих конструкций или работы в исторических зданиях.

Как минимизировать риски при покупке квартиры с неузаконенной перепланировкой

Проведите тщательную проверку

Проверьте, не нарушены ли нормы безопасности, не были ли изменены несущие конструкции, и не будет ли необходимости восстанавливать изменения за ваш счет.

Оцените расходы на узаконивание

Посоветуйтесь с юристом или специалистом, чтобы рассчитать, сколько будет стоить узаконивание перепланировки в конкретном случае.

Ознакомьтесь с юридическими последствиями

Выясните, могут ли возникнуть судебные претензии от соседей или других владельцев квартир.

Продажа квартиры с неузаконенной перепланировкой возможна, но требует внимательного подхода. Потенциальные покупатели должны быть осведомлены со всеми рисками и затратами, которые могут возникнуть в процессе узаконивания. Для продавцов важно правильно оценить цену и учесть все юридические нюансы.

Ранее мы рассказывали, как изменить планировку квартиры без нарушения закона, ведь не все работы можно выполнять без разрешения. Важно учитывать законодательные ограничения и получать необходимые разрешения перед началом любых изменений в планировке жилья.

Отметим, покупка квартиры — важный шаг, требующий взвешенного подхода. Выбор между готовым ремонтом, черновой отделкой или его отсутствием влияет не только на стиль и комфорт, но и на финансовые затраты. Важно оценить, сколько времени и усилий вы готовы вложить в обустройство своего жилья.