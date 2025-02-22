Перепланування квартири: що дозволено, а що заборонено у 2025 році

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Не завжди початкове планування квартири відповідає потребам власників. Тому багато хто прагне внести зміни, щоб зробити житло комфортнішим. Але не всі роботи можна виконувати без дозволу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що таке перепланування, які зміни не потребують узгодження, а що категорично заборонено.

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Що вважається переплануванням

Перепланування квартири — це будь-які зміни всередині житлового приміщення, які не зачіпають зовнішні конструкції, але змінюють його внутрішню конфігурацію. До таких змін належать:

демонтаж або зведення внутрішніх перегородок;

об'єднання кімнат, кухні та вітальні;

зміна місця дверних прорізів;

суміщення санвузла;

облаштування тамбурів.

Якщо зміни зачіпають несучі стіни або виходять за межі квартири, то це вже не перепланування, а реконструкція, яка має суворіші вимоги.

Яке перепланування можна робити без дозволу

Не всі зміни вимагають узгодження з державними органами. Без отримання дозволу можна виконати:

знесення перегородок (якщо вони не є несучими);

об'єднання санвузла за відсутності вентиляційного каналу;

приєднання кухні до вітальні в будинках без газопостачання;

встановлення або демонтаж внутрішніх дверей;

встановлення перегородок у нежитлових приміщеннях;

утеплення стін без зміни габаритів квартири;

засклення балкона або лоджії (за винятком будівель-пам’яток архітектури).

Перед початком робіт варто проконсультуватися з юристом або архітектором, щоб уникнути порушень.

Що категорично заборонено при переплануванні

Є перелік змін, які заборонені без спеціального дозволу, оскільки вони можуть порушити безпеку будинку:

розширення санвузла за рахунок житлової площі;

знесення або ослаблення несучих стін;

перенесення радіаторів опалення на балкон або лоджію;

порушення вентиляційних каналів та міжповерхових перекриттів;

демонтаж звукоізоляції підлоги;

приєднання горищного приміщення або облаштування підвалу у квартирі.

Порушення цих правил може призвести до штрафів, судових позовів та навіть вимоги повернути квартиру до попереднього стану.

Як узаконити перепланування

Якщо зміни у квартирі потребують узгодження, варто дотримуватися такого алгоритму:

розробка проєкту — зверніться до архітектора для створення плану перепланування;

отримання дозволу — подайте декларацію в ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування);

виконання робіт — перепланування має відповідати затвердженому проєкту;

оформлення технічного паспорта після завершення робіт;

подання документів у ЦНАП для офіційного внесення змін до реєстру.

Після цього зміни вважаються законними, а власник отримує підтвердження, що перепланування не несе загрози будівлі та мешканцям.

Перепланування квартири дозволяє зробити житло комфортнішим, але важливо дотримуватися закону. Деякі зміни можна робити без дозволу, а за серйозні роботи доведеться отримати узгодження. Перед початком ремонтних робіт варто вивчити вимоги або проконсультуватися з фахівцем, щоб уникнути порушень і зайвих витрат.

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