Квартплата без ЖЕКів — хто тепер відповідає за ваш будинок

Багатоквартирний будинок. Фото: gbu.kyiv.ua

Реформа житлово-комунального господарства в Україні суттєво змінила систему управління багатоквартирними будинками. Якщо раніше всі питання з обслуговуванням будинків вирішували житлово-експлуатаційні контори (ЖЕКи), то сьогодні їхню роль виконують інші структури.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, за що відповідають ОСББ, управляючі компанії та муніципальні підприємства та як працює сучасна система управління багатоквартирними будинками.

Читайте також:

Що сталося із ЖЕКами

ЖЕКи були традиційною формою управління житловим фондом, однак вони відзначалися низькою ефективністю, відсутністю конкуренції та низькою якістю послуг. Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (2015 рік) дав можливість мешканцям самостійно обирати форму управління будинком. ЖЕКи поступово зникли, а їхні функції перейшли до інших структур.

Основні форми управління багатоквартирними будинками

ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)

ОСББ — це неприбуткова організація, створена власниками квартир для самостійного управління будинком. Вона має такі функції:

розпорядження загальним майном будинку;

контроль за використанням коштів мешканців;

організація поточного та капітального ремонту;

вибір постачальників комунальних послуг;

представлення інтересів мешканців у взаємовідносинах з владою та бізнесом.

ОСББ дозволяє мешканцям самостійно вирішувати питання обслуговування будинку, але потребує активності та відповідальності з боку власників квартир.

Керуючі компанії

Якщо мешканці не бажають створювати ОСББ, вони можуть укласти договір з приватною або комунальною керуючою компанією. Її основні завдання:

підтримка житлового фонду (ремонт даху, під’їздів, комунікацій);

прибирання території та вивезення сміття;

технічне обслуговування ліфтів, інженерних мереж;

надання комунальних послуг (водопостачання, електрика).

Такі компанії працюють на договірній основі, що дає можливість змінити їх у разі неналежного виконання обов’язків.

Муніципальні підприємства

У деяких містах управління житловим фондом залишилося за комунальними підприємствами. Вони виконують ті ж функції, що й керуючі компанії, але підконтрольні місцевій владі.

Основні завдання:

забезпечення базових послуг у разі відсутності ОСББ чи управляючої компанії;

екстрені ремонти;

підтримка інфраструктури у старих будинках.

Хто за що відповідає

Мешканці (власники квартир) відповідають за оплату комунальних послуг, поточне утримання спільного майна та вибір форми управління.

ОСББ ухвалює рішення щодо ремонтів, утримання будинку, вибору підрядників і тарифів.

Керуючі компанії виконують обслуговування будинку відповідно до договору.

Місцева влада контролює виконання законодавства, може підтримувати мешканців у проведенні енергоефективних заходів та ремонтах.

Раніше ми розповідали, в яких окремих випадках людям дозволили не сплачувати за комунальні послуги. Адже через повномасштабну війну з Росією фінансове становище українців значно погіршилося. У відповідь на це влада впровадила кілька ініціатив, спрямованих на зменшення фінансового навантаження на громадян.

Також повідомлялось, що певні категорії населення можуть отримати субсидію на оплату комунальних послуг, навіть якщо площа їхнього житла перевищує встановлені норми. Однак така підтримка надається не всім, а лише тим, хто відповідає визначеним критеріям.