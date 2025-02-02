Квартплата без ЖЭКов — кто теперь отвечает за ваш дом

Многоквартирный дом. Фото: gbu.kyiv.ua

Реформа жилищно-коммунального хозяйства в Украине существенно изменила систему управления многоквартирными домами. Если раньше все вопросы с обслуживанием домов решали жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭКи), то сегодня их роль выполняют другие структуры.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, за что отвечают ОСМД, управляющие компании и муниципальные предприятия и как работает современная система управления многоквартирными домами.

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Что произошло с ЖЭКами

ЖЭКи были традиционной формой управления жилищным фондом, однако они отличались низкой эффективностью, отсутствием конкуренции и низким качеством услуг. Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (2015 год) дал возможность жильцам самостоятельно выбирать форму управления домом. ЖЭКи постепенно исчезли, а их функции перешли к другим структурам.

Основные формы управления многоквартирными домами

ОСМД (Обьединение совладельцев многоквартирного дома)

ОСМД — это неприбыльная организация, созданная собственниками квартир для самостоятельного управления домом. Она имеет следующие функции:

распоряжение общим имуществом дома;

контроль за использованием средств жильцов;

организация текущего и капитального ремонта;

выбор поставщиков коммунальных услуг;

представление интересов жителей во взаимоотношениях с властью и бизнесом.

ОСМД позволяет жильцам самостоятельно решать вопросы обслуживания дома, но требует активности и ответственности со стороны владельцев квартир.

Управляющие компании

Если жильцы не желают создавать ОСМД, они могут заключить договор с частной или коммунальной управляющей компанией. Ее основные задачи:

поддержка жилого фонда (ремонт крыши, подъездов, коммуникаций);

уборка территории и вывоз мусора;

техническое обслуживание лифтов, инженерных сетей;

предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, электричество).

Такие компании работают на договорной основе, что дает возможность сменить их в случае ненадлежащего выполнения обязанностей.

Муниципальные предприятия

В некоторых городах управление жилищным фондом осталось за коммунальными предприятиями. Они выполняют те же функции, что и управляющие компании, но подконтрольны местным властям.

Основные задачи:

обеспечение базовых услуг в случае отсутствия ОСМД или управляющей компании;

экстренные ремонты;

поддержка инфраструктуры в старых домах.

Кто за что отвечает

Жильцы (собственники квартир) отвечают за оплату коммунальных услуг, текущее содержание общего имущества и выбор формы управления.

ОСМД принимает решения по ремонтам, содержанию дома, выбору подрядчиков и тарифов.

Управляющие компании выполняют обслуживание дома в соответствии с договором.

Местная власть контролирует выполнение законодательства, может поддерживать жильцов в проведении энергоэффективных мероприятий и ремонтах.

Ранее мы рассказывали, в каких отдельных случаях людям разрешили не платить за коммунальные услуги. Ведь из-за полномасштабной войны с Россией финансовое положение украинцев значительно ухудшилось. В ответ на это власти внедрили несколько инициатив, направленных на уменьшение финансовой нагрузки на граждан.

Также сообщалось, что определенные категории населения могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, даже если площадь их жилья превышает установленные нормы. Однако такая поддержка предоставляется не всем, а лишь тем, кто соответствует определенным критериям.