Перепланировка квартиры: что разрешено, а что запрещено в 2025 году

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

Не всегда изначальная планировка квартиры соответствует потребностям владельцев. Поэтому многие стремятся внести изменения, чтобы сделать жилье более комфортным. Но не все работы можно выполнять без разрешения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что такое перепланировка, какие изменения не требуют согласования, а что категорически запрещено.

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Что считается перепланировкой

Перепланировка квартиры — это любые изменения внутри жилого помещения, которые не затрагивают внешние конструкции, но меняют его внутреннюю конфигурацию. К таким изменениям относятся:

демонтаж или возведение внутренних перегородок;

объединение комнат, кухни и гостиной;

изменение места дверных проемов;

совмещение санузла;

обустройство тамбуров.

Если изменения затрагивают несущие стены или выходят за пределы квартиры, то это уже не перепланировка, а реконструкция, которая имеет более строгие требования.

Какую перепланировку можно делать без разрешения

Не все изменения требуют согласования с государственными органами. Без получения разрешения можно выполнить:

снос перегородок (если они не являются несущими);

объединение санузла при отсутствии вентиляционного канала;

присоединение кухни к гостиной в домах без газоснабжения;

установка или демонтаж внутренних дверей;

установка перегородок в нежилых помещениях;

утепление стен без изменения габаритов квартиры;

остекление балкона или лоджии (за исключением зданий-памятников архитектуры).

Перед началом работ стоит проконсультироваться с юристом или архитектором, чтобы избежать нарушений.

Что категорически запрещено при перепланировке

Есть перечень изменений, которые запрещены без специального разрешения, поскольку они могут нарушить безопасность дома:

расширение санузла за счет жилой площади;

снос или ослабление несущих стен;

перенос радиаторов отопления на балкон или лоджию;

нарушение вентиляционных каналов и межэтажных перекрытий;

демонтаж звукоизоляции пола;

присоединение чердачного помещения или обустройство подвала в квартире.

Нарушение этих правил может привести к штрафам, судебным искам и даже требованию вернуть квартиру в прежнее состояние.

Как узаконить перепланировку

Если изменения в квартире требуют согласования, следует придерживаться такого алгоритма:

разработка проекта — обратитесь к архитектору для создания плана перепланировки;

получение разрешения — подайте декларацию в ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства);

выполнение работ — перепланировка должна соответствовать утвержденному проекту;

оформление технического паспорта после завершения работ;

подача документов в ЦНАП для официального внесения изменений в реестр.

После этого изменения считаются законными, а владелец получает подтверждение, что перепланировка не несет угрозы зданию и жильцам.

Перепланировка квартиры позволяет сделать жилье более комфортным, но важно соблюдать закон. Некоторые изменения можно делать без разрешения, а за серьезные работы придется получить согласование. Перед началом ремонтных работ стоит изучить требования или проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать нарушений и лишних затрат.

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