Самые дешевые квартиры в новостройках Украины в 2025 году: рейтинг городов

Строительство жилого дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Украины в 2025 году продолжает меняться, отражая как экономические факторы, так и влияние военного положения. Некоторые города демонстрируют снижение цен, тогда как в других регионах наблюдается стабильный рост.

По данным сервиса ЛУН, по состоянию на 4 марта 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках по регионам Украины существенно отличается.

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Где самое дешевое жилье

Самые низкие цены на первичном рынке зафиксированы в Сумах, где средняя стоимость квадратного метра составляет 26 000 грн. Это самый доступный безопасный регион для покупки жилья в новостройках на сегодня.

Также в перечне самых дешевых городов:

Хмельницкий — 28 000 грн/кв. м;

Запорожье — 27 000 грн/кв. м (-7% за полгода);

Харьков — 27 900 грн/кв. м (-3%);

Николаев — 29 500 грн/кв. м (+1%);

Тернополь — 30 000 грн/кв. м (+8%);

Житомир — 31 500 грн/кв. м (-5%).

Особенно интересная динамика в Запорожье, где за полгода цены снизились на 7%, что может быть следствием военной ситуации и сниженного спроса.

В каких городах цены средние

Регионы со средним уровнем стоимости квадратного метра в новостройках:

Черкассы — 31 000 грн/кв. м (+3%);

Чернигов — 31 400 грн/кв. м (+10%)

Ровно — 36 000 грн/кв. м (+8%);

Полтава — 34 000 грн/кв. м;

Кропивницкий — 42 800 грн/кв. м (+5%);

Винница — 40 700 грн/кв. м (+3%);

Черновцы — 42 000 грн/кв. м (+6%).

Чернигов демонстрирует наибольший рост средней стоимости жилья (+10%), что может свидетельствовать о постепенном восстановлении рынка.

Самые дорогие регионы Украины

Самые высокие цены на первичном рынке традиционно в столице и западных областях:

Киев — 53 500 грн/кв. м (+2%);

Львов — 54 600 грн/кв. м (-5%);

Ужгород — 48 300 грн/кв. м (-3%);

Ивано-Франковск — 35 700 грн/кв. м (+8%);

Одесса — 42 100 грн/кв. м (+7%);

Днепр — 45 800 грн/кв. м (+1%).

Хотя Львов остается одним из самых дорогих городов, здесь наблюдается снижение цены на 5%. Это может быть вызвано насыщением рынка новостройками и меньшей покупательной способностью.

Цены на первичном рынке недвижимости. Графика: ЛУН

Если вы ищете самую дешевую квартиру в новостройке, обратите внимание на Хмельницкий, Сумы и Запорожье — здесь цены самые низкие. В Киеве и Львове жилье остается дорогим, хотя во Львове есть тенденция к снижению стоимости. Западные регионы демонстрируют стабильность, а некоторые города (Чернигов, Одесса, Ровно) показывают рост цен.

Перед покупкой жилья следует учитывать не только стоимость квадратного метра, но и инфраструктуру, ситуацию с безопасностью и перспективы развития города.

Ранее мы анализировали, как год застройки влияет на стоимость квартиры в Киеве. Ведь столица — город с многовековой историей, что отражается в его архитектуре, а рынок недвижимости отражает эту историю. Каждая эпоха застройки оставила уникальные жилые объекты, от роскошных особняков до советских панелек.

Также отметим, что рост цен на жилье в Украине делает вопрос окупаемости недвижимости ключевым для покупателей и инвесторов. Выбор между покупкой для аренды и арендой жилья зависит от многих факторов, среди которых важнейшим является срок окупаемости. Именно он определяет выгодность инвестиции в условиях современного рынка.