Де в Україні найшвидше окупиться квартира: найкращі міста для інвестицій

Люди оглядають квартиру. Фото: Freepik

Вартість житла в Україні не перестає зростати, і для багатьох покупців чи інвесторів питання окупності нерухомості стає ключовим. Чи варто купувати квартиру для подальшої здачі в оренду, чи краще орендувати житло в умовах сучасного ринку? Відповідь на це питання залежить від багатьох факторів, серед яких найважливіший — це термін окупності нерухомості.

Аналітики порталу OLX Нерухомість розглянули, в яких містах України цей термін найкоротший, а також як варіанти купівлі чи оренди можуть змінюватися залежно від регіону.

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Міста з найшвидшою окупністю житла

Відомо, що в деяких містах України вартість купівлі квартири може швидше окупитися завдяки високим орендним ставкам. Ось найбільш вигідні міста:

Ужгород — 8,6 років;

Дніпро — 8,9 років;

Луцьк — 9,8 років;

Суми — 9,9 років.

Причини для швидкої окупності:

високий попит на оренду житла;

співвідношення вартості купівлі та орендних ставок;

розвиток будівельного сектору та економічна стабільність.

Міста з високими термінами окупності

В деяких містах термін окупності може бути значно більшим через високі ціни на житло або невисокі орендні ставки:

Чернігів — 15,7 років;

Київ — 15,5 років;

Одеса — 15,3 роки;

Вінниця — 15,2 роки.

Чому ці міста мають довший термін окупності:

висока вартість купівлі квартир;

низькі ставки оренди порівняно з вартістю житла;

стабільний попит на оренду, але з меншою доходністю для інвесторів.

Особливості міст із високими термінами окупності

У деяких містах результат може бути не зовсім коректним через зовнішні фактори, наприклад, безпекову ситуацію:

Херсон — 17,9 років;

Харків — 15,8 років.

Чому ці міста мають ще вищі показники:

низька вартість оренди через незвичні обставини (погіршення ситуації через війну);

суттєве зниження попиту на оренду та купівлю через безпекові ризики.

Порівняння цін на купівлю та оренду квартир. Графіка: olx

Як аналізувати окупність квартири в Україні

Щоб оцінити, чи вигідно купувати квартиру у певному місті, потрібно порівняти орендну ставку та вартість житла. Ось основні фактори, які впливають на термін окупності:

вартість квартири — чим вища ціна, тим довший термін окупності;

орендна плата — чим вища орендна плата, тим швидше окупиться квартира;

економічні та соціальні умови — стабільний ринок оренди, будівельна активність та безпека.

Висновки для інвесторів

Згідно з дослідженням, можна зробити висновки, що:

у містах з низькою вартістю житла (наприклад, Ужгород, Дніпро, Луцьк, Суми) купівля квартири може бути вигіднішою;

у великих містах з високими цінами (Київ, Одеса, Вінниця) оренда може бути кращим варіантом;

міста з довгим терміном окупності, такі як Чернігів, можуть бути менш вигідними для інвесторів.

Зазначимо, здача квартири в оренду вимагає відповідального підходу, адже це не лише джерело доходу, а й зобов'язання перед мешканцями. Для швидкого пошуку орендарів та стабільного прибутку необхідно ретельно підготувати житло. Важливо врахувати не лише ремонт, але й юридичну безпеку, комфорт проживання та загальну атмосферу.

Раніше ми повідомляли, що ринок нерухомості України зазнав значних змін через війну та економічну нестабільність. Його майбутнє визначатимуть рівень безпеки, успішність програм відбудови та обсяги міжнародних інвестицій. Ці фактори залишатимуться ключовими в найближчі роки.