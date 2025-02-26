Где в Украине быстрее всего окупится квартира: лучшие города для инвестиций

Люди осматривают квартиру. Фото: Freepik

Стоимость жилья в Украине не перестает расти, и для многих покупателей или инвесторов вопрос окупаемости недвижимости становится ключевым. Стоит ли покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду, или лучше арендовать жилье в условиях современного рынка? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, среди которых самый важный — это срок окупаемости недвижимости.

Аналитики портала OLX Недвижимость рассмотрели, в каких городах Украины этот срок самый короткий, а также как варианты покупки или аренды могут меняться в зависимости от региона.

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Города с самой быстрой окупаемостью жилья

Известно, что в некоторых городах Украины стоимость покупки квартиры может быстрее окупиться благодаря высоким арендным ставкам. Вот наиболее выгодные города:

Ужгород — 8,6 лет;

Днепр — 8,9 лет;

Луцк — 9,8 лет;

Сумы — 9,9 лет.

Причины для быстрой окупаемости:

высокий спрос на аренду жилья;

соотношение стоимости покупки и арендных ставок;

развитие строительного сектора и экономическая стабильность.

Города с высокими сроками окупаемости

В некоторых городах срок окупаемости может быть значительно больше из-за высоких цен на жилье или невысоких арендных ставок:

Чернигов — 15,7 лет;

Киев — 15,5 лет;

Одесса — 15,3 года;

Винница — 15,2 года.

Почему эти города имеют более долгий срок окупаемости:

высокая стоимость покупки квартир;

низкие ставки аренды по сравнению со стоимостью жилья;

стабильный спрос на аренду, но с меньшей доходностью для инвесторов.

Особенности городов с высокими сроками окупаемости

В некоторых городах результат может быть не совсем корректным из-за внешних факторов, например, ситуации с безопасностью:

Херсон — 17,9 лет;

Харьков — 15,8 лет.

Почему эти города имеют еще более высокие показатели:

низкая стоимость аренды из-за войны;

существенное снижение спроса на аренду и покупку из-за рисков безопасности.

Сравнение цен на покупку и аренду квартир. Графика: olx

Как анализировать окупаемость квартиры в Украине

Чтобы оценить, выгодно ли покупать квартиру в определенном городе, нужно сравнить арендную ставку и стоимость жилья. Вот основные факторы, которые влияют на срок окупаемости:

стоимость квартиры — чем выше цена, тем дольше срок окупаемости;

арендная плата — чем выше арендная плата, тем быстрее окупится квартира;

экономические и социальные условия — стабильный рынок аренды, строительная активность и безопасность.

Выводы для инвесторов

Согласно исследованию, можно сделать выводы, что:

в городах с низкой стоимостью жилья (например, Ужгород, Днепр, Луцк, Сумы) покупка квартиры может быть более выгодной;

в крупных городах с высокими ценами (Киев, Одесса, Винница) аренда может быть лучшим вариантом;

города с долгим сроком окупаемости, такие как Чернигов, могут быть менее выгодными для инвесторов.

Отметим, сдача квартиры в аренду требует ответственного подхода, ведь это не только источник дохода, но и обязательства перед жильцами. Для быстрого поиска арендаторов и стабильной прибыли необходимо тщательно подготовить жилье. Важно учесть не только ремонт, но и юридическую безопасность, комфорт проживания и общую атмосферу.

Ранее мы сообщали, что рынок недвижимости Украины претерпел значительные изменения из-за войны и экономической нестабильности. Его будущее будут определять уровень безопасности, успешность программ восстановления и объемы международных инвестиций. Эти факторы будут оставаться ключевыми в ближайшие годы.