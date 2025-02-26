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Неожиданные результаты — где в Украине квартира окупится быстрее

26 февраля 2025 03:57
Катерина Балаева - редактор
Где в Украине быстрее всего окупится квартира: лучшие города для инвестиций
Люди осматривают квартиру. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Стоимость жилья в Украине не перестает расти, и для многих покупателей или инвесторов вопрос окупаемости недвижимости становится ключевым. Стоит ли покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду, или лучше арендовать жилье в условиях современного рынка? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, среди которых самый важный — это срок окупаемости недвижимости.

Аналитики портала OLX Недвижимость рассмотрели, в каких городах Украины этот срок самый короткий, а также как варианты покупки или аренды могут меняться в зависимости от региона.

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Города с самой быстрой окупаемостью жилья

Известно, что в некоторых городах Украины стоимость покупки квартиры может быстрее окупиться благодаря высоким арендным ставкам. Вот наиболее выгодные города:

  • Ужгород — 8,6 лет;
  • Днепр — 8,9 лет;
  • Луцк — 9,8 лет;
  • Сумы — 9,9 лет.

Причины для быстрой окупаемости:

  • высокий спрос на аренду жилья;
  • соотношение стоимости покупки и арендных ставок;
  • развитие строительного сектора и экономическая стабильность.

Города с высокими сроками окупаемости

В некоторых городах срок окупаемости может быть значительно больше из-за высоких цен на жилье или невысоких арендных ставок:

  • Чернигов — 15,7 лет;
  • Киев — 15,5 лет;
  • Одесса — 15,3 года;
  • Винница — 15,2 года.

Почему эти города имеют более долгий срок окупаемости:

  • высокая стоимость покупки квартир;
  • низкие ставки аренды по сравнению со стоимостью жилья;
  • стабильный спрос на аренду, но с меньшей доходностью для инвесторов.

Особенности городов с высокими сроками окупаемости

В некоторых городах результат может быть не совсем корректным из-за внешних факторов, например, ситуации с безопасностью:

  • Херсон — 17,9 лет;
  • Харьков — 15,8 лет.

Почему эти города имеют еще более высокие показатели:

  • низкая стоимость аренды из-за войны;
  • существенное снижение спроса на аренду и покупку из-за рисков безопасности.
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Сравнение цен на покупку и аренду квартир. Графика: olx

Как анализировать окупаемость квартиры в Украине

Чтобы оценить, выгодно ли покупать квартиру в определенном городе, нужно сравнить арендную ставку и стоимость жилья. Вот основные факторы, которые влияют на срок окупаемости:

  • стоимость квартиры — чем выше цена, тем дольше срок окупаемости;
  • арендная плата — чем выше арендная плата, тем быстрее окупится квартира;
  • экономические и социальные условия — стабильный рынок аренды, строительная активность и безопасность.

Выводы для инвесторов

Согласно исследованию, можно сделать выводы, что:

  • в городах с низкой стоимостью жилья (например, Ужгород, Днепр, Луцк, Сумы) покупка квартиры может быть более выгодной;
  • в крупных городах с высокими ценами (Киев, Одесса, Винница) аренда может быть лучшим вариантом;
  • города с долгим сроком окупаемости, такие как Чернигов, могут быть менее выгодными для инвесторов.

Отметим, сдача квартиры в аренду требует ответственного подхода, ведь это не только источник дохода, но и обязательства перед жильцами. Для быстрого поиска арендаторов и стабильной прибыли необходимо тщательно подготовить жилье. Важно учесть не только ремонт, но и юридическую безопасность, комфорт проживания и общую атмосферу.

Ранее мы сообщали, что рынок недвижимости Украины претерпел значительные изменения из-за войны и экономической нестабильности. Его будущее будут определять уровень безопасности, успешность программ восстановления и объемы международных инвестиций. Эти факторы будут оставаться ключевыми в ближайшие годы.

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