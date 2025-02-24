Перспективи ринку нерухомості України: прогнози до 2026 року

Будівництво житлового будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості України суттєво змінився під впливом війни та економічної нестабільності. Визначальними чинниками на найближчі роки залишаються рівень безпеки, ефективність програм відбудови та обсяги міжнародних інвестицій.

Як зазначає генеральний директор корпорації нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник, у 2025-2026 роках не варто очікувати стрибкоподібного зростання вартості житла.

Читайте також:

"Зростання буде, але помірне — у межах 15–20%. Західні регіони залишаться лідерами за темпами зростання вартості квадратного метра, і ціни у Львові можуть зрівнятися з Києвом", — наголошує він.

Це пояснюється тим, що попит у відносно безпечних регіонах України залишається стабільним, тоді як у прифронтових областях ринок нерухомості фактично заморожений.

Головні виклики для ринку нерухомості

Фахівці виділяють два основних фактори, що можуть уповільнити розвиток ринку.

1. Проблема недобудов

Частина забудовників через економічні труднощі не зможе відновити будівництво заморожених об’єктів. Це не лише посилить проблему дефіциту нового житла, а й може призвести до втрати довіри покупців.

"Через складну економічну ситуацію далеко не всі забудовники зможуть відновити будівництво своїх об’єктів. Це призведе до збільшення кількості заморожених проєктів, що негативно позначиться на стабільності ринку", — пояснює Мельник.

2. Бюрократія та регуляторні зміни

З 2024 року набули чинності нові обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок для житлового будівництва. Це ще більше ускладнило отримання дозволів на зведення нових житлових комплексів.

"Ті забудовники, які вже мають земельні ділянки з правильним функціональним призначенням, зможуть продовжувати роботу. Проте таких ділянок критично мало для покриття навіть поточного попиту", — зазначає експерт.

Це означає, що навіть після завершення війни пропозиція на ринку житла буде обмеженою, а ціни можуть зрости ще більше.

Що може врятувати ринок нерухомості

Для стабілізації ринку нерухомості потрібні конкретні дії з боку як девелоперів, так і держави. Експерти наголошують на необхідності:

спрощення регуляторних процедур для забудовників;

державних програм підтримки недобудов;

активного залучення міжнародних інвесторів.

Якщо ці кроки будуть реалізовані, ринок зможе поступово відновитися, а ризик значного дефіциту житла зменшиться. Утім, поки що ситуація залишається нестабільною, і найближчі кілька років будуть визначальними для майбутнього ринку нерухомості України.

Раніше ми розповідали, як правильно визначити вартість квартири. Ціна квартири на ринку нерухомості, як вторинному, так і в новобудовах, залежить від багатьох факторів. Серед ключових — місце розташування, стан будинку, поверх, площа та юридичні аспекти. Крім того, на вартість може впливати репутація забудовника.

Також повідомлялось, що війна в Україні суттєво впливає на іпотечні програми, ускладнюючи умови кредитування через підвищені ризики та економічну нестабільність. У 2025 році, ймовірно, збережуться обмеження та особливі вимоги до оформлення іпотеки, що вимагатиме від позичальників ретельного аналізу та адаптації до нових реалій.