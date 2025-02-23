Продаж нерухомості, отриманої у спадок, у 2025 році: все про документи та податки

Жінка підписує документи. Фото: Freepik

Отримати нерухомість у спадок — це не тільки фінансовий актив, а й юридична відповідальність. Часто спадкоємці вирішують продати квартиру чи будинок, проте процес продажу має певні особливості

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли саме можна здійснити угоду, які документи потрібні та які податки доведеться сплатити.

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Коли можна продати нерухомість, отриману у спадок

Продаж спадкової нерухомості можливий тільки після оформлення права власності. Для цього потрібно пройти процедуру вступу у спадок, яка триває щонайменше 6 місяців після смерті спадкодавця.

Процес включає кілька обов’язкових етапів.

1. Подання заяви. Спадкоємець звертається до нотаріуса та подає заяву про прийняття спадщини.

2. Збір документів. Нотаріусу необхідно надати:

оригінал заповіту (якщо є);

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

правовстановлюючі документи на нерухомість.

3. Очікування 6 місяців. Протягом цього періоду можливе оскарження заповіту іншими особами.

4. Отримання свідоцтва про право на спадщину. Лише після його видачі спадкоємець стає законним власником нерухомості та може її продавати.

Якщо у спадок перейшло житло одразу кільком спадкоємцям, вони можуть продати його лише за спільною згодою або виплативши один одному компенсацію за частки.

Документи для продажу успадкованої нерухомості

Після оформлення права власності власник може виставити житло на продаж. Для укладення угоди необхідні такі документи:

свідоцтво про право на спадщину;

паспорт та ІПН продавця;

технічний паспорт на нерухомість;

довідка про відсутність боргів за комунальні послуги;

довідка про зареєстрованих осіб (витяг із реєстру);

дозвіл органів опіки (якщо в квартирі зареєстровані неповнолітні).

Також потрібно укласти договір купівлі-продажу у нотаріуса, який зареєструє угоду в реєстрі прав на нерухомість.

Податки при продажу спадкової нерухомості

Оподаткування нерухомості у спадок відбувається у два етапи:

1. Податки при вступі у спадщину:

0% — для найближчих родичів (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, онуки);

5% — для інших спадкоємців;

18% — якщо спадкоємець нерезидент України.

Додатково сплачується військовий збір 5% для тих, хто платить 5% або 18%.

2. Податки при продажу нерухомості

Якщо власник продає перший об’єкт нерухомості за рік, податок 0%, незалежно від терміну володіння.

Якщо продається другий об’єкт за рік, доведеться сплатити 5% ПДФО + 5% військового збору.

Якщо спадкоємець є нерезидентом, ставка зростає до 18% + 5% військового збору.

Таким чином, перший продаж нерухомості, отриманої у спадок, звільняється від оподаткування. Однак варто врахувати, що податкові правила можуть змінюватися, тому перед продажем бажано проконсультуватися з юристом або податковим консультантом.

Продаж нерухомості, отриманої у спадок, вимагає дотримання певних правил:

необхідно дочекатися закінчення 6-місячного терміну та отримати свідоцтво про право на спадщину;

продаж оформлюється за стандартною процедурою купівлі-продажу житла;

перший продаж нерухомості у спадок не оподатковується, але податки можуть стягуватися за наступні продажі.

Як повідомлялось, в Україні існує два способи отримання спадщини: за законом та за заповітом. Кожен з них має свої особливості, які необхідно враховувати. Проте, часто трапляються випадки, коли люди не знають про наявність спадщини та можуть втратити своє майно через це.

Зазначимо також, що спадщина охоплює активи, права, борги та зобов'язання, що залишилися після смерті особи. Іноді відмова від спадщини може бути розумним рішенням, щоб уникнути проблем із боргами померлого родича.