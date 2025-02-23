Продажа недвижимости, полученной в наследство, в 2025 году: все о документах и налогах

Женщина подписывает документы. Фото: Freepik

Получить недвижимость в наследство — это не только финансовый актив, но и юридическая ответственность. Часто наследники решают продать квартиру или дом, однако процесс продажи имеет определенные особенности

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда именно можно осуществить сделку, какие документы нужны и какие налоги придется заплатить.

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Когда можно продать недвижимость, полученную в наследство

Продажа наследственной недвижимости возможна только после оформления права собственности. Для этого нужно пройти процедуру вступления в наследство, которая длится не менее 6 месяцев после смерти наследодателя.

Процесс включает несколько обязательных этапов.

1. Подача заявления. Наследник обращается к нотариусу и подает заявление о принятии наследства.

2. Сбор документов. Нотариусу необходимо предоставить:

оригинал завещания (если есть);

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи;

правоустанавливающие документы на недвижимость.

3. Ожидание 6 месяцев. В течение этого периода возможно оспаривание завещания другими лицами.

4. Получение свидетельства о праве на наследство. Только после его выдачи наследник становится законным владельцем недвижимости и может ее продавать.

Если в наследство перешло жилье сразу нескольким наследникам, они могут продать его только по общему согласию или выплатив друг другу компенсацию за доли.

Документы для продажи унаследованной недвижимости

После оформления права собственности владелец может выставить жилье на продажу. Для заключения сделки необходимы следующие документы:

свидетельство о праве на наследство;

паспорт и ИНН продавца;

технический паспорт на недвижимость;

справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги;

справка о зарегистрированных лицах (выписка из реестра);

разрешение органов опеки (если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние).

Также нужно заключить договор купли-продажи у нотариуса, который зарегистрирует сделку в реестре прав на недвижимость.

Налоги при продаже наследственной недвижимости

Налогообложение недвижимости по наследству происходит в два этапа:

1. Налоги при вступлении в наследство:

0% — для ближайших родственников (родители, дети, супруги, братья, сестры, внуки);

5% — для других наследников;

18% — если наследник нерезидент Украины.

Дополнительно уплачивается военный сбор 5% для тех, кто платит 5% или 18%.

2. Налоги при продаже недвижимости

Если владелец продает первый объект недвижимости за год, налог 0%, независимо от срока владения.

Если продается второй объект за год, придется уплатить 5% НДФЛ + 5% военного сбора.

Если наследник является нерезидентом, ставка возрастает до 18% + 5% военного сбора.

Таким образом, первая продажа недвижимости, полученной по наследству, освобождается от налогообложения. Однако стоит учесть, что налоговые правила могут меняться, поэтому перед продажей желательно проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом.

Продажа недвижимости, полученной по наследству, требует соблюдения определенных правил:

необходимо дождаться окончания 6-месячного срока и получить свидетельство о праве на наследство;

продажа оформляется по стандартной процедуре купли-продажи жилья;

первая продажа недвижимости по наследству не облагается налогом, но налоги могут взиматься за последующие продажи.

Как сообщалось, в Украине существует два способа получения наследства: по закону и по завещанию. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Однако, часто встречаются случаи, когда люди не знают о наличии наследства и могут потерять свое имущество из-за этого.

Отметим также, что наследство охватывает активы, права, долги и обязательства, оставшиеся после смерти человека. Иногда отказ от наследства может быть разумным решением, чтобы избежать проблем с долгами умершего родственника.