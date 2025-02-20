Що буде з квартирою після смерті власника: правила спадку

Жінка підписує документи. Фото: Freepik

Спадкування нерухомості — це складний юридичний процес, що регулюється Цивільним кодексом України. Після смерті власника його майно може перейти до спадкоємців за заповітом або за законом. У кожному з випадків передбачена чітка процедура, строки та необхідні документи.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, кому дістанеться нерухомість, якщо її власник помер.

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Хто може отримати квартиру у спадок

Згідно з Цивільним кодексом України (ст. 1222), спадкоємцями можуть бути:

фізичні особи, які були живими на момент відкриття спадщини або зачаті до смерті власника та народжені живими;

юридичні особи та держава, але тільки якщо вони зазначені в заповіті.

Якщо заповіту немає, право на спадкування визначається за черговістю:

перша черга — діти, чоловік/дружина, батьки;

друга черга — рідні брати й сестри, бабусі, дідусі;

третя черга — дядьки, тітки;

четверта черга — особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш ніж 5 років до його смерті;

п’ята черга — інші родичі до шостого ступеня спорідненості, а також утриманці спадкодавця.

Якщо спадкоємців немає або вони відмовилися від спадку, квартира може перейти у власність держави чи територіальної громади.

Що робити спадкоємцю: покрокова інструкція

Щоб отримати спадщину, потрібно дотриматися встановленого алгоритму дій:

1. Подати заяву на спадщину

Заяву слід подати до нотаріуса за останнім місцем проживання спадкодавця. Якщо це місце невідоме — за місцем розташування нерухомості. Строк подачі — 6 місяців із дня смерті власника.

2. Зібрати необхідні документи

До нотаріуса потрібно надати:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

довідку про останнє місце проживання померлого;

документи на нерухомість (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності тощо);

документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження, шлюб тощо — якщо спадкування за законом);

заповіт (якщо є);

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця.

3. Отримати витяг про реєстрацію спадкової справи

Після подання заяви нотаріус відкриває спадкову справу та видає витяг про її реєстрацію.

4. Оформити свідоцтво про право на спадщину

Через 6 місяців нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Це документ, який підтверджує, що спадкоємець став власником нерухомості.

5. Зареєструвати право власності на квартиру

Останній етап — реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього спадкоємець стає повноправним власником квартири.

Що робити, якщо спадкоємець не хоче приймати спадщину

Спадкоємець може відмовитися від спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу. Відмова може бути:

на користь конкретної особи — у такому разі спадщина переходить до зазначеного спадкоємця;

без визначення особи — тоді майно переходить до наступної черги спадкоємців.

Подати заяву на відмову потрібно протягом тих самих 6 місяців.

Чи можна продати або подарувати квартиру одразу після спадкування

Проживати в успадкованій квартирі можна одразу після відкриття спадкової справи. Однак продати, подарувати або іншим чином відчужити її можна тільки після реєстрації права власності.

Чи можуть зареєстровані в квартирі особи претендувати на неї

Наявність прописаних осіб не впливає на право спадкування. Реєстрація в квартирі не дає права на спадщину, якщо особа не входить до числа спадкоємців.

Які податки та мито потрібно сплатити

Державне мито визначається відповідно до вартості спадкового майна.

Податок на спадщину:

0% — для спадкоємців першої та другої черги; 5% + 5% військового збору — для інших осіб; 18% + 5% військового збору — якщо спадкоємець — нерезидент.

Спадкування нерухомості — це відповідальний процес, який потребує дотримання юридичних норм. Щоб успішно отримати спадщину, слід подати заяву вчасно, зібрати всі необхідні документи та правильно оформити право власності.

Як повідомлялось, в Україні спадкоємці можуть отримати не тільки житло, але й інші види нерухомості, такі як гаражі, комори та паркомісця. Процедура оформлення спадщини на ці об'єкти, включаючи паркомісця, регулюється законодавством та потребує чіткого дотримання встановленого порядку дій.

Також зазначимо, що багато українських пар живуть разом, не реєструючи свої стосунки офіційно. Проте юридично такий вибір має свої нюанси. Зокрема, можуть виникнути складнощі із отриманням спадку, особливо якщо на нього претендує цивільний партнер.