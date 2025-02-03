Спадщина у 2025 році — чи можуть усиновлені діти отримати майно біологічних батьків

Чоловік підписує документ. Фото: Pixabay

У більшості випадків спадщина передається членам родини померлого, але існують і винятки. Особливо це стосується усиновлених дітей, адже їхні спадкові права мають певні особливості.

Про те, чи можуть усиновлені діти претендувати на майно біологічних батьків, пояснюється у ст. № 1260 Цивільного кодексу України.

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Чи можуть усиновлені діти отримати спадок

Усиновлення — це офіційна процедура, яка надає дитині такі ж права, як у біологічних дітей усиновлювачів. Після цього вона втрачає майнові та особисті права щодо рідних батьків і їхніх родичів, натомість набуває спадкових прав щодо нової сім’ї.

Зазвичай усиновлені діти не можуть претендувати на спадщину біологічних батьків. Але є винятки:

Якщо усиновлення здійснив лише один із подружжя, зв’язок із другим біологічним зберігається. Наприклад, якщо чоловік усиновив дитину, вона може успадкувати майно як від нього, так і від матері. Якщо усиновлення оформлено одним із подружжя, спадкові права поширюються лише на нього та його родичів.

Як усиновлена дитина може успадкувати майно біологічної родини

У деяких випадках суд може зберегти правовий зв’язок між усиновленим та його рідними. Тоді дитина може претендувати на спадщину таких родичів:

бабусі та дідуся;

рідних братів чи сестер.

Це означає, що після смерті бабусі чи дідуся усиновлена дитина може отримати частку спадщини за правом представлення, яка б належала її біологічним батькам. Так само, якщо помирає рідний брат або сестра, вона може стати спадкоємцем другої черги за законом.

Таким чином, питання спадщини для усиновлених дітей залежить від юридичних нюансів та судових рішень. Якщо виникають спірні моменти, варто звернутись до юристів, щоб розібратись у всіх правових моментах.

Раніше ми писали, що після смерті людини її майно, відповідно до закону, успадковують найближчі родичі першої черги: чоловік або дружина, діти та батьки. Однак виникає питання, як ділити майно, якщо покійний перебував у кількох шлюбах протягом життя.

Також ми розповідали, що в Україні існують різні механізми передачі майна конкретній особі. Найбільш поширеними серед близьких родичів є укладення договору дарування або оформлення спадщини за заповітом.