Дарча чи заповіт — як краще передати майно конкретній особі у 2025 році

Чоловік підписує документ. Фото: Unsplash

В Україні існує кілька способів передати майно у власність конкретній особі. Найпоширенішим для близьких родичів є договір дарування та спадкування за заповітом. Проте виникає питання, що ж зручніше та вигідніше.

Про те, як краще передати майно близькій людині у 2025 році, пояснили на сайті Корнинської сільської ради.

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Чим відрізняється заповіт від дарчої

Заповіт — це документ, в якому власник визначає, хто отримає майно після його смерті. Заповідач може на власний розсуд обирати спадкоємців або навіть позбавити когось права на спадок без пояснення причин. Однак слід пам’ятати, що деякі категорії осіб (непрацездатні діти, вдова/вдівець, батьки спадкодавця) мають право на обов’язкову частку спадщини, навіть якщо їх не згадано в заповіті.

Договір дарування — це юридична угода, за якою власник безоплатно передає майно іншій особі. Право власності на нерухомість переходить одразу після підписання договору та його реєстрації. Важливо розуміти, що після дарування колишній власник вже не може претендувати на майно, навіть якщо змінить своє рішення.

Переваги та недоліки кожного документа

Заповіт та дарча мають свої плюси та мінуси, які варто врахувати перед підписанням. Зокрема:

Момент переходу власності: при даруванні новий власник отримує права одразу, а у випадку заповіту — тільки після смерті спадкодавця і завершення спадкового процесу. Ризики для дарувальника: після підписання договору дарування колишній власник втрачає всі права на майно. Оскарження: заповіт може бути оскаржений в суді, якщо є підстави вважати, що він був складений під тиском або з порушенням закону. Договір дарування оскаржити значно складніше. Обов’язкові витрати: при оформленні дарування необхідно сплатити державне мито (1% від вартості майна, але не менше 17 грн), а також провести оцінку нерухомості. За посвідчення заповіту стягується 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а за свідоцтво про спадщину — 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян. Оподаткування: згідно з Податковим кодексом України, спадкування та дарування між родичами першого ступеня спорідненості (батьки, подружжя, діти) не оподатковується. Також звільняються від податку особи з інвалідністю I групи, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Кожен випадок індивідуальний, і вибір між дарчою та заповітом залежить від особистих обставин. Дарування гарантує миттєву передачу прав, але позбавляє власника будь-якого контролю над майном. Заповіт же дозволяє зберегти власність до кінця життя, але потребує врахування юридичних нюансів. Головне — уважно зважити всі можливі ризики, а за можливості отримати консультацію у фахівців перед ухваленням рішення.

Раніше ми писали, що громадяни, які мають намір отримати спадщину, зобов’язані звернутися до нотаріуса (державного чи приватного) за місцем відкриття спадкової справи та подати відповідну заяву. Водночас трапляються випадки, коли у заповіті фігурує неповнолітня або навіть ще ненароджена дитина.

Також ми розповідали, що загальноприйнято, що при розлученні майно між подружжям ділиться порівну. Проте можливі винятки, якщо сторони попередньо уклали шлюбний договір або досягли домовленості щодо іншого порядку поділу. Водночас відповідно до статті 70 Сімейного кодексу України, суд має право ухвалити рішення, яке відступає від принципу рівного розподілу часток.