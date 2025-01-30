Спадщина у 2025 році — чи можна вписати у заповіт ненароджену дитину

Вагітна жінка з чоловіком читає документ. Фото: Pexels

Громадяни, які бажають отримати спадщину, повинні подати відповідну заяву нотаріусу (державному або приватному) за місцем відкриття спадкової справи. Однак інколи виникають ситуації, коли в заповіті зазначено неповнолітню або навіть ще не народжену дитину.

Про те, чи можна залишити спадок ненародженій дитині у 2025 році, пояснили на сайті Козівської громади.

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Чи можуть неповнолітні отримати спадщину у 2025 році

Малолітні та неповнолітні спадкоємці автоматично вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не подано заяву про відмову. Це означає, що вони отримують спадщину без додаткових дій, незалежно від місця реєстрації чи подання заяви їхніми законними представниками.

Неповнолітні особи віком від 14 років можуть самостійно подавати заяву про прийняття спадщини, без згоди батьків. Якщо ж дитині ще не виповнилося 14 років, заяву від її імені подають батьки або усиновлювачі.

Неповнолітні особи від 14 до 18 років можуть відмовитися від спадщини тільки за згодою батьків та органу опіки й піклування. Якщо один із батьків помер, згоду надає інший, підтвердивши це свідоцтвом про смерть.

Батьки не можуть самостійно відмовитися від спадщини, яка належить їхній малолітній дитині, без дозволу органу опіки. Він перевіряє законність таких дій упродовж місяця, щоб забезпечити збереження прав дитини.

Нотаріус також зобов’язаний перевірити, чи є серед спадкоємців особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу України, це:

малолітні та неповнолітні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки спадкодавця;

повнолітні непрацездатні діти.

Обов’язкова частка становить половину того, що спадкоємець отримав би за законом, незалежно від змісту заповіту. Заповідач не може позбавити цих осіб спадкового права.

Чи можна залишити спадщину ненародженій дитині

Якщо у заповіті спадкоємцем зазначена ненароджена на момент відкриття спадщини дитина, майно розподілять тільки після її народження. Це стосується й дітей, які були зачаті за життя спадкодавця, але народилися після його смерті.

Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шестимісячного строку з дня її відкриття та лише за наявності заяви від спадкоємців.

Раніше ми писали, що після смерті батьків їхнє майно зазвичай переходить до дітей, проте питання спадщини часто спричиняє суперечки навіть серед найближчих родичів. Щоб уникнути конфліктів, фахівці радять заздалегідь оформити заповіт, який чітко визначить, як буде поділено майно після смерті власника. Це кращий спосіб, особливо коли спадкоємцями є діти з різних шлюбів.

Також ми розповідали, що процес спадкування в Україні може виявитися досить складним, особливо якщо справа доходить до судових розглядів. До того ж у певних ситуаціях спадкоємців можуть позбавити права на спадщину.