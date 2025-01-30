Наследство в 2025 году — можно ли вписать в завещание нерожденного ребенка

Беременная женщина с мужем читает документ. Фото: Pexels

Граждане, желающие получить наследство, должны подать соответствующие заявление нотариусу (государственному или частному) по месту открытия наследственного дела. Однако иногда возникают ситуации, когда в завещании указан несовершеннолетний или даже еще не родившийся ребенок.

О том, можно ли оставить наследство нерожденному ребенку в 2025 году, объяснили на сайте Козовской громады.

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Могут ли несовершеннолетние получить наследство в 2025 году

Малолетние и несовершеннолетние наследники автоматически считаются принявшими наследство, если не подано заявление об отказе. Это означает, что они получают наследство без дополнительных действий, независимо от места регистрации или подачи заявления их законными представителями.

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 лет могут самостоятельно подавать заявление о принятии наследства без согласия родителей. Если же ребенку еще не исполнилось 14 лет, заявление от его имени подают родители или усыновители.

Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет могут отказаться от наследства только с согласия родителей и органа опеки и попечительства. Если один из родителей умер, согласие дает другой, подтвердив это свидетельством о смерти.

Родители не могут самостоятельно отказаться от наследства, принадлежащего их малолетнему ребенку, без разрешения органа опеки. Он проверяет законность таких действий в течение месяца, чтобы обеспечить сохранение прав ребенка.

Нотариус также обязан проверить, есть ли среди наследников лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. В соответствии со статьей 1241 Гражданского кодекса Украины, это:

малолетние и несовершеннолетние дети;

неработоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители наследодателя;

совершеннолетние нетрудоспособные дети.

Обязательная доля составляет половину того, что наследник получил бы по закону, независимо от содержания завещания. Завещатель не может лишить этих лиц наследственного права.

Можно ли оставить наследство нерожденному ребенку

Если в завещании наследником указан нерожденный на момент открытия наследства ребенок, имущество распределят только после его рождения. Это касается и детей, которые были зачаты при жизни наследодателя, но родились после его смерти.

Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шестимесячного срока со дня его открытия и только при наличии заявления от наследников.

Ранее мы писали, что после смерти родителей их имущество обычно переходит к детям, однако вопрос наследства часто вызывает споры даже среди ближайших родственников. Чтобы избежать конфликтов, специалисты советуют заранее оформить завещание, которое четко определит, как будет поделено имущество после смерти владельца. Это лучший способ, особенно когда наследниками являются дети из разных браков.

Также мы рассказывали, что процесс наследования в Украине может оказаться достаточно сложным, особенно если дело доходит до судебных разбирательств. К тому же в определенных ситуациях наследников могут лишить права на наследство.