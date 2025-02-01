Дарственная или завещание — как лучше передать имущество конкретному человеку в 2025 году

Мужчина подписывает документ. Фото: Unsplash

В Украине существует несколько способов передать имущество в собственность конкретному лицу. Самым распространенным для близких родственников является договор дарения и наследования по завещанию. Однако возникает вопрос, что же удобнее и выгоднее.

О том, как лучше передать имущество близкому человеку в 2025 году, объяснили на сайте Корнинского сельского совета.

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Чем отличается завещание от дарственной

Завещание — это документ, в котором собственник определяет, кто получит имущество после его смерти. Завещатель может по собственному усмотрению выбирать наследников или даже лишить кого-то права на наследство без объяснения причин. Однако следует помнить, что некоторые категории лиц (нетрудоспособные дети, вдова/вдовец, родители наследодателя) имеют право на обязательную долю наследства, даже если они не упомянуты в завещании.

Договор дарения — это юридическая сделка, по которой собственник безвозмездно передает имущество другому лицу. Право собственности на недвижимость переходит сразу после подписания договора и его регистрации. Важно понимать, что после дарения бывший собственник уже не может претендовать на имущество, даже если изменит свое решение.

Преимущества и недостатки каждого документа

Завещание и дарственная имеют свои плюсы и минусы, которые стоит учесть перед подписанием. В частности:

Момент перехода собственности: при дарении новый владелец получает права сразу, а в случае завещания — только после смерти наследодателя и завершения наследственного процесса. Риски для дарителя: после подписания договора дарения прежний собственник теряет все права на имущество. Оспаривание: завещание может быть оспорено в суде, если есть основания полагать, что оно было составлено под давлением или с нарушением закона. Договор дарения оспорить значительно сложнее. Обязательные расходы: при оформлении дарения необходимо уплатить государственную пошлину (1% от стоимости имущества, но не менее 17 грн), а также провести оценку недвижимости. За удостоверение завещания взимается 0,05 необлагаемого минимума доходов граждан, а за свидетельство о наследстве — 2 необлагаемых минимума доходов граждан. Налогообложение: согласно Налоговому кодексу Украины, наследование и дарение между родственниками первой степени родства (родители, супруги, дети) не облагается налогом. Также освобождаются от налога лица с инвалидностью I группы, сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Каждый случай индивидуален, и выбор между дарственной и завещанием зависит от личных обстоятельств. Дарение гарантирует мгновенную передачу прав, но лишает владельца какого-либо контроля над имуществом. Завещание же позволяет сохранить собственность до конца жизни, но требует учета юридических нюансов. Главное — внимательно взвесить все возможные риски, а по возможности получить консультацию у специалистов перед принятием решения.

Ранее мы писали, что граждане, которые намерены получить наследство, обязаны обратиться к нотариусу (государственному или частному) по месту открытия наследственного дела и подать соответствующее заявление. В то же время бывают случаи, когда в завещании фигурирует несовершеннолетний или даже еще не рожденный ребенок.

Также мы рассказывали, что общепринято, что при разводе имущество между супругами делится поровну. Однако возможны исключения, если стороны предварительно заключили брачный договор или достигли договоренности относительно другого порядка раздела. В то же время в соответствии со статьей 70 Семейного кодекса Украины суд имеет право принять решение, которое отступает от принципа равного распределения долей.