Наследство в 2025 году — могут ли усыновленные дети получить имущество биологических родителей

Мужчина подписывает документ. Фото: Pixabay

В большинстве случаев наследство передается членам семьи умершего, но существуют и исключения. Особенно это касается усыновленных детей, ведь их наследственные права имеют определенные особенности.

О том, могут ли усыновленные дети претендовать на имущество биологических родителей, объясняется в ст. № 1260 Гражданского кодекса Украины.

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Могут ли усыновленные дети получить наследство

Усыновление — это официальная процедура, которая предоставляет ребенку такие же права, как у биологических детей усыновителей. После этого он теряет имущественные и личные права в отношении родных родителей и их родственников, зато приобретает наследственные права в отношении новой семьи.

Обычно усыновленные дети не могут претендовать на наследство биологических родителей. Но есть исключения:

Если усыновление осуществил только один из супругов, связь со вторым биологическим сохраняется. Например, если мужчина усыновил ребенка, он может унаследовать имущество как от него, так и от матери. Если усыновление оформлено одним из супругов, наследственные права распространяются только на него и его родственников.

Как усыновленный ребенок может унаследовать имущество биологической семьи

В некоторых случаях суд может сохранить правовую связь между усыновленным и его родными. Тогда ребенок может претендовать на наследство таких родственников:

бабушки и дедушки;

родных братьев или сестер.

Это означает, что после смерти бабушки или дедушки усыновленный ребенок может получить долю наследства по праву представления, которая бы принадлежала его биологическим родителям. Так же, если умирает родной брат или сестра, он может стать наследником второй очереди по закону.

Таким образом, вопрос наследства для усыновленных детей зависит от юридических нюансов и судебных решений. Если возникают спорные моменты, стоит обратиться к юристам, чтобы разобраться во всех правовых моментах.

Ранее мы писали, что после смерти человека его имущество, согласно закону, наследуют ближайшие родственники первой очереди: муж или жена, дети и родители. Однако возникает вопрос, как делить имущество, если покойный состоял в нескольких браках в течение жизни.

Также мы рассказывали, что в Украине существуют различные механизмы передачи имущества конкретному лицу. Наиболее распространенными среди близких родственников является заключение договора дарения или оформление наследства по завещанию.