Что будет с квартирой после смерти владельца: правила наследства

Женщина подписывает документы. Фото: Freepik

Наследование недвижимости — это сложный юридический процесс, регулируемый Гражданским кодексом Украины. После смерти владельца его имущество может перейти к наследникам по завещанию или по закону. В каждом из случаев предусмотрена четкая процедура, сроки и необходимые документы.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, кому достанется недвижимость, если ее владелец умер.

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Кто может получить квартиру по наследству

Согласно Гражданскому кодексу Украины (ст. 1222), наследниками могут быть:

физические лица, которые были живы на момент открытия наследства или зачаты до смерти владельца и рождены живыми;

юридические лица и государство, но только если они указаны в завещании.

Если завещания нет, право на наследование определяется по очередности:

первая очередь — дети, супруг/супруга, родители;

вторая очередь — родные братья и сестры, бабушки, дедушки;

третья очередь — дяди, тети;

четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до его смерти;

пятая очередь — другие родственники до шестой степени родства, а также иждивенцы наследодателя.

Если наследников нет или они отказались от наследства, квартира может перейти в собственность государства или территориальной общины.

Что делать наследнику: пошаговая инструкция

Чтобы получить наследство, нужно придерживаться установленного алгоритма действий.

1. Подать заявление на наследство

Заявление следует подать к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Если это место неизвестно — по месту расположения недвижимости. Срок подачи — 6 месяцев со дня смерти владельца.

2. Собрать необходимые документы

Нотариусу нужно предоставить:

свидетельство о смерти наследодателя;

справку о последнем месте жительства умершего;

документы на недвижимость (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности и т.д.);

документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, браке и т.д. — если наследование по закону);

завещание (если есть);

паспорт и идентификационный код наследника.

3. Получить выписку о регистрации наследственного дела

После подачи заявления нотариус открывает наследственное дело и выдает выписку о его регистрации.

4. Оформить свидетельство о праве на наследство

Через 6 месяцев нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Это документ, который подтверждает, что наследник стал владельцем недвижимости.

5. Зарегистрировать право собственности на квартиру

Последний этап — регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. После этого наследник становится полноправным владельцем квартиры.

Что делать, если наследник не хочет принимать наследство

Наследник может отказаться от наследства, подав соответствующее заявление нотариусу. Отказ может быть:

в пользу конкретного лица — в таком случае наследство переходит к указанному наследнику;

без определения лица — тогда имущество переходит к следующей очереди наследников.

Подать заявление на отказ нужно в течение тех же 6 месяцев.

Можно ли продать или подарить квартиру сразу после наследования

Проживать в унаследованной квартире можно сразу после открытия наследственного дела. Однако продать, подарить или иным образом отчудить ее можно только после регистрации права собственности.

Могут ли зарегистрированные в квартире лица претендовать на нее

Наличие прописанных лиц не влияет на право наследования. Регистрация в квартире не дает права на наследство, если лицо не входит в число наследников.

Какие налоги и пошлины нужно оплатить

Государственная пошлина определяется в соответствии со стоимостью наследственного имущества.

Налог на наследство:

0% — для наследников первой и второй очереди; 5% + 5% военного сбора — для других лиц; 18% + 5% военного сбора — если наследник — нерезидент.

Наследование недвижимости — это ответственный процесс, который требует соблюдения юридических норм. Чтобы успешно получить наследство, следует подать заявление вовремя, собрать все необходимые документы и правильно оформить право собственности.

Как сообщалось, в Украине наследники могут получить не только жилье, но и другие виды недвижимости, такие как гаражи, кладовые и паркоместа. Процедура оформления наследства на эти объекты, включая паркоместа, регулируется законодательством и требует четкого соблюдения установленного порядка действий.

Также отметим, что многие украинские пары живут вместе, не регистрируя свои отношения официально. Однако юридически такой выбор имеет свои нюансы. В частности, могут возникнуть сложности с получением наследства, особенно если на него претендует гражданский партнер.