Перспективы рынка недвижимости Украины: прогнозы до 2026 года

Строительство жилого дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Украины существенно изменился под влиянием войны и экономической нестабильности. Определяющими факторами на ближайшие годы остаются уровень безопасности, эффективность программ восстановления и объемы международных инвестиций.

Как отмечает генеральный директор корпорации недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник, в 2025-2026 годах не стоит ожидать скачкообразного роста стоимости жилья.

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"Рост будет, но умеренный — в пределах 15-20%. Западные регионы останутся лидерами по темпам роста стоимости квадратного метра, и цены во Львове могут сравняться с Киевом", — считает он.

Это объясняется тем, что спрос в относительно безопасных регионах Украины остается стабильным, тогда как в прифронтовых областях рынок недвижимости фактически заморожен.

Главные вызовы для рынка недвижимости

Специалисты выделяют два основных фактора, которые могут замедлить развитие рынка.

1. Проблема недостроев

Часть застройщиков из-за экономических трудностей не смогут возобновить строительство замороженных объектов. Это не только усугубит проблему дефицита нового жилья, но и может привести к потере доверия покупателей.

"Из-за сложной экономической ситуации далеко не все застройщики смогут возобновить строительство своих объектов. Это приведет к увеличению количества замороженных проектов, что негативно скажется на стабильности рынка", — объясняет Мельник.

2. Бюрократия и регуляторные изменения

С 2024 года вступили в силу новые ограничения по изменению целевого назначения земельных участков для жилищного строительства. Это еще больше усложнило получение разрешений на возведение новых жилых комплексов.

"Те застройщики, которые уже имеют земельные участки с правильным функциональным назначением, смогут продолжать работу. Однако таких участков критически мало для покрытия даже текущего спроса", — отмечает эксперт.

Это означает, что даже после завершения войны предложение на рынке жилья будет ограниченным, а цены могут вырасти еще больше.

Что может спасти рынок недвижимости

Для стабилизации рынка недвижимости нужны конкретные действия со стороны как девелоперов, так и государства. Эксперты отмечают необходимость:

упрощения регуляторных процедур для застройщиков;

государственных программ поддержки недостроев;

активного привлечения международных инвесторов.

Если эти шаги будут реализованы, рынок сможет постепенно восстановиться, а риск значительного дефицита жилья уменьшится. Впрочем, пока ситуация остается нестабильной, и ближайшие несколько лет будут определяющими для будущего рынка недвижимости Украины.

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