Іпотека в Україні під час воєнного стану: як отримати у 2025 році

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Війна в Україні стала серйозним викликом для багатьох сфер життя, зокрема й для ринку нерухомості та іпотечного кредитування. Попри складні обставини, питання придбання житла залишається актуальним для багатьох українців.

Редакція Новини.LIVE розповідає про вплив воєнного стану на іпотечні програми в Україні в 2025 році та особливості оформлення іпотеки в цих умовах.

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Попри війну, українці продовжують купувати житло, а іпотечне кредитування залишається важливим інструментом фінансування. Банки та держава адаптують програми іпотеки до умов війни, пропонуючи спеціальні умови для різних категорій громадян.

Поточна ситуація на ринку нерухомості

На ринку житла в Україні у 2025 році спостерігаються такі тенденції:

зростання вартості житла — через подорожчання будівельних матеріалів та інфляцію;

популярність передмість — через безпечніші умови проживання та нижчі ціни;

попит на енергоефективні будинки — з метою економії на комунальних витратах;

популярність малоповерхових будинків –—через комфортніші умови для сімей.

Ці фактори напряму впливають на умови іпотечного кредитування, адже банки оцінюють ризики, а забудовники орієнтуються на попит.

Умови іпотечного кредитування у 2025 році

Банки України продовжують видавати іпотечні кредити, але з урахуванням воєнного стану вони змінюють умови:

перший внесок — у більшості випадків від 15% до 30% вартості житла;

процентна ставка — варіюється від 7% до 20% залежно від програми;

термін кредитування — від 10 до 30 років;

державні програми — надають спеціальні умови для військових, переселенців, молодих сімей.

Також доступні кредитні канікули, що дозволяють позичальникам тимчасово не сплачувати кредит або ж уникнути штрафів за прострочення платежів.

Особливості оформлення іпотеки в умовах воєнного стану

Оформлення іпотеки в умовах воєнного стану має свої особливості. Потенційним позичальникам необхідно враховувати такі фактори:

стабільність доходів. Банки більш ретельно перевіряють фінансову стабільність позичальників, тому важливо мати стабільний дохід та підтверджуючі документи;

страхування. Умови страхування можуть бути змінені через воєнні ризики, тому необхідно уважно ознайомитися з умовами страхового договору;

заставне майно. Вартість заставного майна може коливатися через ситуацію на ринку, тому оцінка майна є важливим етапом;

державні програми. Варто звернути увагу на державні програми підтримки іпотечного кредитування, які можуть пропонувати пільгові умови для окремих категорій громадян.

Які обмеження по іпотеці діють під час війни

В умовах воєнного стану держава обмежує дії банків щодо іпотечної нерухомості:

заборона виселення позичальників із житла, придбаного в іпотеку;

обмеження продажу іпотечного майна на електронних торгах;

заборона на позасудове стягнення житла банками.

Тобто, навіть якщо позичальник не може виплачувати кредит, банк не має права його виселити чи відібрати квартиру без рішення суду.

Процедура оформлення іпотеки

Процедура оформлення іпотеки в умовах воєнного стану загалом не відрізняється від звичайної процедури, але потребує більшої уваги до деталей.

Вибір банку та програми. Ретельно вивчіть пропозиції різних банків та оберіть найбільш вигідні умови.

Оцінка фінансових можливостей. Розрахуйте свій бюджет, враховуючи щомісячні платежі за кредитом та авансовий внесок.

Підготовка документів. Зберіть необхідні документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, документи про доходи та інші документи на вимогу банку.

Подання заявки. Подайте заявку до обраного банку та чекайте на рішення.

Оцінка майна. Після отримання позитивного рішення банк проводить оцінку заставного майна.

Підписання договору. Якщо умови договору влаштовують обидві сторони, відбувається підписання кредитного договору та оформлення страховки.

Реєстрація житла. Зареєструйте придбане житло у державних органах.

Воєнний стан в Україні в 2025 році створює певні труднощі для іпотечного кредитування, але не робить його неможливим.

Раніше ми розповідали про державну іпотечну програму "єОселя", питання вигідності та доступності якої стає все більш актуальним. Важливо ретельно аналізувати умови кредитування та оцінювати свої фінансові можливості, щоб зробити обґрунтований вибір та забезпечити собі комфортне житло.

Нагадаємо, в Україні спостерігається підвищений інтерес до придбання житла, що призвело до зростання цін на квартири майже по всій країні, за винятком регіонів, що знаходяться поблизу лінії фронту. Попит на житло є як на первинному, так і на вторинному ринках.