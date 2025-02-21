Програма "єОселя": основні ставки, умови та вимоги

Ключи на долоні. Фото: Freepik

Навіть в умовах воєнного стану житлове питання залишається актуальним для багатьох українців. Програма "єОселя" пропонує пільгове кредитування для певних категорій громадян, допомагаючи їм придбати власне житло. Однак, із зростанням вартості нерухомості питання вигідності такої іпотеки набуває ще більшої актуальності.

Про те, як змінюються ціни на квартири та які варіанти житла найчастіше купують за допомогою іпотеки, розповіли експерти виданню "Фокус".

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Ринок житла в Україні поступово відновлюється, але ціни продовжують зростати. Анна Лаєвська, комерційна директорка "Інтергал-Буд", прогнозує, що у 2025 році нерухомість подорожчає на 10-15%.

"Це зумовлено низьким запуском нових проєктів у 2022–2024 роках, дефіцитом робочої сили, а також подорожчанням будівельних матеріалів", — пояснює експертка.

За її словами, найбільший попит нині припадає на житло економ- та комфорт-класу, де вартість квадратного метра становить до 1500 дол.

Зростання цін також спричинене інфляцією, підвищенням комунальних тарифів та курсовими коливаннями. Водночас, пільгові умови програми "єОселя" роблять купівлю житла доступнішою для багатьох українців.

Як працює програма "єОселя" та хто може отримати кредит

Програма державної іпотеки єОселя передбачає кредитування на 20 років із початковим внеском від 20%. Основні категорії громадян, які можуть скористатися цим механізмом:

військові та ветерани;

медики, педагоги, науковці;

представники сил безпеки та оборони;

внутрішньо переміщені особи;

українці, які не мають власного житла або живуть у тісних умовах.

Одна з головних переваг програми — ставка від 3% річних, що значно нижче від стандартних умов банківських іпотек. Подати заявку можна через застосунок "Дія", обравши один із банків-партнерів:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Глобус Банк";

"Укргазбанк";

Sky Bank.

Яке житло найчастіше купують через єОселя

За словами Станіслава Якіна, керівника відділу продажів ЖК "Озерний гай Гатне", більшість покупців обирають квартири комфорт-класу.

"Сьогодні частка продажів за єОселя у деяких забудовників сягає 40-50%, тоді як до війни кредитні покупки становили лише 7-10%", — зазначає він.

Також змінюється структура попиту: якщо раніше переважали однокімнатні квартири, то зараз все більше українців обирають дво- та трикімнатне житло.

"Попит на просторі квартири зріс через зміну фінансових можливостей покупців. Люди хочуть більше простору, особливо сім'ї з дітьми", — каже Анна Лаєвська.

Як оформити кредит за єОселя та які документи потрібні

Процес подання заявки максимально спрощений і займає в середньому 1,5 місяця. Для першого етапу необхідно:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка про доходи або виписка з рахунку для ФОП;

дані про бажану нерухомість.

Після подачі заявки через "Дію", система автоматично перевіряє відповідність критеріям програми та надсилає банку інформацію для розгляду.

Чи можна купити квартиру за сертифікатом "єВідновлення"

Окрім єОселя, існує ще одна державна ініціатива — "єВідновлення", яка дозволяє компенсувати втрату житла через війну.

"Сертифікат "єВідновлення" можна використати як перший внесок за іпотечним кредитом єОселя, що суттєво зменшує фінансове навантаження на покупця", — пояснює Станіслав Якін.

Для оформлення покупки за цією програмою необхідні:

паспорт та ідентифікаційний код;

сам сертифікат;

документи на зруйноване житло.

Оформлення угоди триває до двох тижнів, після чого покупець офіційно відмовляється від старого житла на користь нового.

Перспективи єОселя у 2025 році

За даними Укрфінжитло, у 2024 році через єОселя було видано 8515 іпотечних кредитів на загальну суму 4,84 млрд грн.

"Майже третина кредитів припадає на первинний ринок житла, що стимулює будівництво і дає девелоперам можливість розширювати пропозицію", — зазначається у звіті проєкту "ЛУН Місто".

Програма продовжує відігравати важливу роль у розвитку ринку нерухомості, особливо в умовах економічної нестабільності.

Попри зростання цін, програма "єОселя" залишається одним із найвигідніших варіантів придбання житла в Україні. Завдяки пільговій ставці та державній підтримці вона дає змогу багатьом українцям стати власниками квартир, які ще кілька років тому були для них недосяжними.

Зазначимо, програма "єОселя" надає можливість придбати житло в іпотеку за пільговими умовами, але не всі квартири підходять під її критерії. Щоб успішно скористатися програмою, потрібно уважно ознайомитися з вимогами до житла та позичальника.

Як повідомлялось, клієнти "ПриватБанку" скаржаться на труднощі з отриманням іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя". Банк пояснює, що програма має свої умови та особливості, які потрібно враховувати.