Программа "єОселя": основные ставки, условия и требования

Ключи на ладони. Фото: Freepik

Даже в условиях военного положения жилищный вопрос остается актуальным для многих украинцев. Программа "єОселя" предлагает льготное кредитование для определенных категорий граждан, помогая им приобрести собственное жилье. Однако, с ростом стоимости недвижимости вопрос выгодности такой ипотеки приобретает еще большую актуальность.

О том, как изменяются цены на квартиры и какие варианты жилья чаще всего покупают с помощью ипотеки, рассказали эксперты "Фокусу".

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Цены на недвижимость в Украине: стоит ли ждать подорожания

Рынок жилья в Украине постепенно восстанавливается, но цены продолжают расти. Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд", прогнозирует, что в 2025 году недвижимость подорожает на 10-15%.

"Это обусловлено низким запуском новых проектов в 2022-2024 годах, дефицитом рабочей силы, а также подорожанием строительных материалов", — объясняет эксперт.

По ее словам, наибольший спрос сейчас приходится на жилье эконом- и комфорт-класса, где стоимость квадратного метра составляет до 1500 долл.

Рост цен также вызван инфляцией, повышением коммунальных тарифов и курсовыми колебаниями. В то же время, льготные условия программы "еОселя" делают покупку жилья доступной для многих украинцев.

Как работает программа "єОселя" и кто может получить кредит

Программа государственной ипотеки єОселя предусматривает кредитование на 20 лет с первоначальным взносом от 20%. Основные категории граждан, которые могут воспользоваться этим механизмом:

военные и ветераны;

медики, педагоги, ученые;

представители сил безопасности и обороны;

внутренне перемещенные лица;

украинцы, которые не имеют собственного жилья или живут в тесных условиях.

Одно из главных преимуществ программы — ставка от 3% годовых, что значительно ниже стандартных условий банковских ипотек. Подать заявку можно через приложение "Дія", выбрав один из банков-партнеров:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Глобус Банк";

"Укргазбанк";

Sky Bank.

Какое жилье чаще всего покупают через єОселя

По словам Станислава Якина, руководителя отдела продаж ЖК "Озерный гай Гатное", большинство покупателей выбирают квартиры комфорт-класса.

"Сегодня доля продаж по єОселя у некоторых застройщиков достигает 40-50%, тогда как до войны кредитные покупки составляли лишь 7-10%", — отмечает он.

Также меняется структура спроса: если раньше преобладали однокомнатные квартиры, то сейчас все больше украинцев выбирают двух- и трехкомнатное жилье.

"Спрос на просторные квартиры вырос из-за изменения финансовых возможностей покупателей. Люди хотят больше пространства, особенно семьи с детьми", — говорит Анна Лаевская.

Как оформить кредит по єОселя и какие документы нужны

Процесс подачи заявки максимально упрощен и занимает в среднем 1,5 месяца. Для первого этапа необходимо:

паспорт и идентификационный код;

справка о доходах или выписка со счета для ФЛП;

данные о желаемой недвижимости.

После подачи заявки через "Дію", система автоматически проверяет соответствие критериям программы и отправляет банку информацию для рассмотрения.

Можно ли купить квартиру по сертификату "єВідновлення"

Кроме єОселя, существует еще одна государственная инициатива — "єВідновлення", которая позволяет компенсировать потерю жилья из-за войны.

"Сертификат "єВідновлення" можно использовать как первый взнос по ипотечному кредиту єОселя, что существенно уменьшает финансовую нагрузку на покупателя", — объясняет Станислав Якин.

Для оформления покупки по этой программе необходимы:

паспорт и идентификационный код;

сам сертификат;

документы на разрушенное жилье.

Оформление сделки длится до двух недель, после чего покупатель официально отказывается от старого жилья в пользу нового.

Перспективы єОселя в 2025 году

По данным Укрфинжилье, в 2024 году через єОселя было выдано 8515 ипотечных кредитов на общую сумму 4,84 млрд грн.

"Почти треть кредитов приходится на первичный рынок жилья, что стимулирует строительство и дает девелоперам возможность расширять предложение", — отмечается в отчете проекта "ЛУН Місто".

Программа продолжает играть важную роль в развитии рынка недвижимости, особенно в условиях экономической нестабильности.

Несмотря на рост цен, программа "єОселя" остается одним из самых выгодных вариантов приобретения жилья в Украине. Благодаря льготной ставке и государственной поддержке она позволяет многим украинцам стать владельцами квартир, которые еще несколько лет назад были для них недосягаемыми.

Отметим, программа "єОселя" предоставляет возможность приобрести жилье в ипотеку по льготным условиям, но не все квартиры подходят под ее критерии. Чтобы успешно воспользоваться программой, нужно внимательно ознакомиться с требованиями к жилью и заемщику.

Как сообщалось, клиенты "ПриватБанка" жалуются на трудности с получением ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя". Банк объясняет, что программа имеет свои условия и особенности, которые нужно учитывать.