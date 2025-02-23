Ипотека в Украине во время военного положения: как получить в 2025 году

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Война в Украине стала серьезным вызовом для многих сфер жизни, в том числе и для рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Несмотря на сложные обстоятельства, вопрос приобретения жилья остается актуальным для многих украинцев.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о влиянии военного положения на ипотечные программы в Украине в 2025 году и особенностях оформления ипотеки в этих условиях.

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Несмотря на войну, украинцы продолжают покупать жилье, а ипотечное кредитование остается важным инструментом финансирования. Банки и государство адаптируют программы ипотеки к условиям войны, предлагая специальные условия для разных категорий граждан.

Текущая ситуация на рынке недвижимости

На рынке жилья в Украине в 2025 году наблюдаются следующие тенденции:

рост стоимости жилья — из-за подорожания строительных материалов и инфляции;

популярность пригородов — из-за безопасных условий проживания и более низких цен;

спрос на энергоэффективные дома — с целью экономии на коммунальных расходах;

популярность малоэтажных домов — из-за более комфортных условий для семей.

Эти факторы напрямую влияют на условия ипотечного кредитования, ведь банки оценивают риски, а застройщики ориентируются на спрос.

Условия ипотечного кредитования в 2025 году

Банки Украины продолжают выдавать ипотечные кредиты, но с учетом военного положения они меняют условия:

первый взнос — в большинстве случаев от 15% до 30% стоимости жилья;

процентная ставка — варьируется от 7% до 20% в зависимости от программы;

срок кредитования — от 10 до 30 лет;

государственные программы — предоставляют специальные условия для военных, переселенцев, молодых семей.

Также доступны кредитные каникулы, позволяющие заемщикам временно не платить кредит или же избежать штрафов за просрочку платежей.

Особенности оформления ипотеки в условиях военного положения

Оформление ипотеки в условиях военного положения имеет свои особенности. Потенциальным заемщикам необходимо учитывать следующие факторы:

стабильность доходов. Банки более тщательно проверяют финансовую стабильность заемщиков, поэтому важно иметь стабильный доход и подтверждающие документы;

страхование. Условия страхования могут быть изменены из-за военных рисков, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с условиями страхового договора;

залоговое имущество. Стоимость залогового имущества может колебаться из-за ситуации на рынке, поэтому оценка имущества является важным этапом;

государственные программы. Стоит обратить внимание на государственные программы поддержки ипотечного кредитования, которые могут предлагать льготные условия для отдельных категорий граждан.

Какие ограничения по ипотеке действуют во время войны

В условиях военного положения государство ограничивает действия банков по ипотечной недвижимости:

запрет выселения заемщиков из жилья, приобретенного в ипотеку;

ограничение продажи ипотечного имущества на электронных торгах;

запрет на внесудебное взыскание жилья банками.

То есть, даже если заемщик не может выплачивать кредит, банк не имеет права его выселить или отобрать квартиру без решения суда.

Процедура оформления ипотеки

Процедура оформления ипотеки в условиях военного положения в целом не отличается от обычной процедуры, но требует большего внимания к деталям.

Выбор банка и программы. Тщательно изучите предложения различных банков и выберите наиболее выгодные условия.

Оценка финансовых возможностей. Рассчитайте свой бюджет, учитывая ежемесячные платежи по кредиту и авансовый взнос.

Подготовка документов. Соберите необходимые документы, в частности паспорт, идентификационный код, документы о доходах и другие документы по требованию банка.

Подача заявки. Подайте заявку в выбранный банк и ожидайте решения.

Оценка имущества. После получения положительного решения банк проводит оценку залогового имущества.

Подписание договора. Если условия договора устраивают обе стороны, происходит подписание кредитного договора и оформление страховки.

Регистрация жилья. Зарегистрируйте приобретенное жилье в государственных органах.

Военное положение в Украине в 2025 году создает определенные трудности для ипотечного кредитования, но не делает его невозможным.

Ранее мы рассказывали о государственной ипотечной программе "еОселя", вопрос выгодности и доступности которой становится все более актуальным. Важно тщательно анализировать условия кредитования и оценивать свои финансовые возможности, чтобы сделать обоснованный выбор и обеспечить себе комфортное жилье.

Напомним, в Украине наблюдается повышенный интерес к приобретению жилья, что привело к росту цен на квартиры почти по всей стране, за исключением регионов, находящихся вблизи линии фронта. Спрос на жилье есть как на первичном, так и на вторичном рынках.