Як вік будинку визначає вартість житла на вторинному ринку Києва

Житлові будинки у центрі Києва. Фото: Francisco Anzola

Київ — місто з багатою історією, що відображається в його архітектурі. Ринок нерухомості столиці є дзеркалом цієї історії, де кожен період забудови залишив свій слід у вигляді унікальних житлових об'єктів. Від розкішних дореволюційних особняків до типових радянських панельок — кожен тип будинку має свою цінову категорію, яка залежить від багатьох факторів, але рік забудови відіграє ключову роль.

За даними порталу ЛУН, найдорожче коштують 1-кімнатні квартири в дореволюційних будинках — у середньому 115 тисяч доларів. А от панельні "хрущовки" 1956-1969 років — майже втричі дешевші, усього 40 тисяч доларів.

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Найдорожче житло — дореволюційні будинки

Дореволюційні будинки (до 1918 року) — справжня еліта серед вторинного житла. Їхня середня ціна 115 тисяч доларів, що робить їх найдорожчим сегментом ринку.

Головні причини:

історична цінність — це будівлі з архітектурною спадщиною, часто розташовані в центрі Києва;

якісні матеріали — товсті цегляні стіни, висока стеля та міцний фундамент;

елітне розташування — більшість таких квартир знаходяться в центральних районах.

Але купуючи таке житло, варто враховувати ризики: можливі проблеми з комунікаціями, застарілі ліфти та підвищені витрати на ремонт.

Ціни на 1-кімнатні квартири в Києві за роками забудови. Графіка: Новини.LIVE

"Сталінки" — ще один дорогий сегмент

Квартири у сталінських будинках (1918-1956) теж залишаються відносно дорогими — 61 тисяча доларів у середньому. Це пояснюється їхньою якісною забудовою, просторими кімнатами та вигідним розташуванням.

"Сталінки" цінують за комфортне планування та добру шумоізоляцію. Проте через старі комунікації та високі витрати на опалення багато покупців віддають перевагу новобудовам.

Дешеві "хрущовки" та панельки — компромісний варіант

"Хрущовки" 1956-1969 років — це найдешевший варіант на ринку вторинки. Середня ціна "однушки" — 40 тисяч доларів, панельні будинки 1969-1991 років коштують лише на тисячу більше — 41 тисяча доларів.

Головні причини низької ціни:

маленькі площі та низькі стелі — у середньому 30-45 кв. м для однокімнатних квартир;

погана шумоізоляція — тонкі стіни, що не захищають від сусідів;

зношені комунікації — часті прориви труб, несправні ліфти.

Проте такі квартири мають попит серед покупців із обмеженим бюджетом.

Спецпроєкти та новобудови — новий стандарт комфорту

"Однушки" в будинках 1991-2010 років коштують у середньому 59 тисяч доларів. Вони мають кращу якість забудови, сучасні комунікації та більш продумані планування.

Але найбільше на вторинному ринку цінуються новобудови після 2010 року — 77 тисяч доларів за квартиру. Вони пропонують:

сучасні планування — просторі кухні, великі вікна, панорамні види;

новітні технології — енергоефективні будівлі, хороша шумоізоляція;

краща інфраструктура — паркінги, дитячі майданчики, охорона.

Попри вищу ціну, такі квартири мають великий попит.

Фактори, що впливають на ціну нерухомості

Окрім року забудови, на ціну квартири впливають:

розташування. Квартири в центрі міста завжди дорожчі, ніж у спальних районах;

Квартири в центрі міста завжди дорожчі, ніж у спальних районах; площа. Чим більша квартира, тим вища її вартість;

Чим більша квартира, тим вища її вартість; стан. Квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж без ремонту;

Квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж без ремонту; інфраструктура. Наявність магазинів, шкіл, дитячих садків та інших об'єктів інфраструктури підвищує вартість квартири.

Раніше ми розповідали, що на київському ринку нерухомості "хрущовки" в центральних районах не лише зберігають свою вартість, але й користуються стабільним попитом. Цей феномен пояснюється вдалим розташуванням, доступною ціною та можливістю вигідної здачі в оренду.

Зазначимо також, українці активно цікавляться як новобудовами, так і вторинним житлом. Попит на квартири зростає завдяки державним програмам підтримки, які роблять придбання житла доступнішим. Ключову роль у цьому відіграє доступність іпотечного кредитування та інші фінансові інструменти.