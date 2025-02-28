Как возраст дома определяет стоимость жилья на вторичном рынке Киева

Жилые дома в центре Киева. Фото: Francisco Anzola

Киев — город с богатой историей, что отражается в его архитектуре. Рынок недвижимости столицы является зеркалом этой истории, где каждый период застройки оставил свой след в виде уникальных жилых объектов. От роскошных дореволюционных особняков до типовых советских панелек — каждый тип дома имеет свою ценовую категорию, которая зависит от многих факторов, но год застройки играет ключевую роль.

По данным портала ЛУН, дороже всего стоят 1-комнатные квартиры в дореволюционных домах — в среднем 115 тысяч долларов. А вот панельные "хрущевки" 1956-1969 годов — почти втрое дешевле, всего 40 тысяч долларов.

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Самое дорогое жилье — дореволюционные дома

Дореволюционные дома (до 1918 года) — настоящая элита среди вторичного жилья. Их средняя цена 115 тысяч долларов, что делает их самым дорогим сегментом рынка.

Главные причины:

историческая ценность — это здания с архитектурным наследием, часто расположенные в центре Киева;

качественные материалы — толстые кирпичные стены, высокий потолок и прочный фундамент;

элитное расположение — большинство таких квартир находятся в центральных районах.

Но покупая такое жилье, стоит учитывать риски: возможны проблемы с коммуникациями, устаревшие лифты и повышенные расходы на ремонт.

Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве по годам застройки. Графика: Новини.LIVE

"Сталинки" — еще один дорогой сегмент

Квартиры в сталинских домах (1918-1956 гг.) тоже остаются относительно дорогими — 61 тысяча долларов в среднем. Это объясняется их качественной застройкой, просторными комнатами и выгодным расположением.

"Сталинки" ценят за комфортную планировку и хорошую шумоизоляцию. Однако из-за старых коммуникаций и высоких расходов на отопление многие покупатели отдают предпочтение новостройкам.

Дешевые "хрущевки" и панельки — компромиссный вариант

"Хрущевки" 1956-1969 годов — это самый дешевый вариант на рынке вторички. Средняя цена "однушки" — 40 тысяч долларов, панельные дома 1969-1991 годов стоят лишь на тысячу больше — 41 тысяча долларов.

Главные причины низкой цены:

маленькие площади и низкие потолки — в среднем 30-45 кв. м для однокомнатных квартир;

плохая шумоизоляция — тонкие стены, которые не защищают от соседей;

изношенные коммуникации — частые прорывы труб, неисправные лифты.

Однако такие квартиры пользуются спросом среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Спецпроекты и новостройки — новый стандарт комфорта

"Однушки" в домах, построенных в 1991-2010 годах, стоят в среднем 59 тысяч долларов. Они имеют лучшее качество застройки, современные коммуникации и более продуманные планировки.

Но больше всего на вторичном рынке ценятся новостройки после 2010 года — 77 тысяч долларов за квартиру. Они предлагают:

современные планировки — просторные кухни, большие окна, панорамные виды;

новейшие технологии — энергоэффективные здания, хорошая шумоизоляция;

лучшая инфраструктура — паркинги, детские площадки, охрана.

Несмотря на более высокую цену, такие квартиры пользуются большим спросом.

Факторы, влияющие на цену недвижимости

Кроме года застройки, на цену квартиры влияют:

расположение. Квартиры в центре города всегда дороже, чем в спальных районах;

Квартиры в центре города всегда дороже, чем в спальных районах; площадь. Чем больше квартира, тем выше ее стоимость;

Чем больше квартира, тем выше ее стоимость; состояние. Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без ремонта;

Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без ремонта; инфраструктура. Наличие магазинов, школ, детских садов и других объектов инфраструктуры повышает стоимость квартиры.

Ранее мы рассказывали, что на киевском рынке недвижимости "хрущевки" в центральных районах не только сохраняют свою стоимость, но и пользуются стабильным спросом. Этот феномен объясняется удачным расположением, доступной ценой и возможностью выгодной сдачи в аренду.

Отметим также, украинцы активно интересуются как новостройками, так и вторичным жильем. Спрос на квартиры растет благодаря государственным программам поддержки, которые делают приобретение жилья более доступным. Ключевую роль в этом играет доступность ипотечного кредитования и другие финансовые инструменты.