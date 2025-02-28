Как возраст дома определяет стоимость жилья на вторичном рынке Киева

Как год застройки делает квартиры в Киеве очень дорогими
Киев — город с богатой историей, что отражается в его архитектуре. Рынок недвижимости столицы является зеркалом этой истории, где каждый период застройки оставил свой след в виде уникальных жилых объектов. От роскошных дореволюционных особняков до типовых советских панелек — каждый тип дома имеет свою ценовую категорию, которая зависит от многих факторов, но год застройки играет ключевую роль.
По данным портала ЛУН, дороже всего стоят 1-комнатные квартиры в дореволюционных домах — в среднем 115 тысяч долларов. А вот панельные "хрущевки" 1956-1969 годов — почти втрое дешевле, всего 40 тысяч долларов.
Самое дорогое жилье — дореволюционные дома
Дореволюционные дома (до 1918 года) — настоящая элита среди вторичного жилья. Их средняя цена 115 тысяч долларов, что делает их самым дорогим сегментом рынка.
Главные причины:
- историческая ценность — это здания с архитектурным наследием, часто расположенные в центре Киева;
- качественные материалы — толстые кирпичные стены, высокий потолок и прочный фундамент;
- элитное расположение — большинство таких квартир находятся в центральных районах.
Но покупая такое жилье, стоит учитывать риски: возможны проблемы с коммуникациями, устаревшие лифты и повышенные расходы на ремонт.
"Сталинки" — еще один дорогой сегмент
Квартиры в сталинских домах (1918-1956 гг.) тоже остаются относительно дорогими — 61 тысяча долларов в среднем. Это объясняется их качественной застройкой, просторными комнатами и выгодным расположением.
"Сталинки" ценят за комфортную планировку и хорошую шумоизоляцию. Однако из-за старых коммуникаций и высоких расходов на отопление многие покупатели отдают предпочтение новостройкам.
Дешевые "хрущевки" и панельки — компромиссный вариант
"Хрущевки" 1956-1969 годов — это самый дешевый вариант на рынке вторички. Средняя цена "однушки" — 40 тысяч долларов, панельные дома 1969-1991 годов стоят лишь на тысячу больше — 41 тысяча долларов.
Главные причины низкой цены:
- маленькие площади и низкие потолки — в среднем 30-45 кв. м для однокомнатных квартир;
- плохая шумоизоляция — тонкие стены, которые не защищают от соседей;
- изношенные коммуникации — частые прорывы труб, неисправные лифты.
Однако такие квартиры пользуются спросом среди покупателей с ограниченным бюджетом.
Спецпроекты и новостройки — новый стандарт комфорта
"Однушки" в домах, построенных в 1991-2010 годах, стоят в среднем 59 тысяч долларов. Они имеют лучшее качество застройки, современные коммуникации и более продуманные планировки.
Но больше всего на вторичном рынке ценятся новостройки после 2010 года — 77 тысяч долларов за квартиру. Они предлагают:
- современные планировки — просторные кухни, большие окна, панорамные виды;
- новейшие технологии — энергоэффективные здания, хорошая шумоизоляция;
- лучшая инфраструктура — паркинги, детские площадки, охрана.
Несмотря на более высокую цену, такие квартиры пользуются большим спросом.
Факторы, влияющие на цену недвижимости
Кроме года застройки, на цену квартиры влияют:
- расположение. Квартиры в центре города всегда дороже, чем в спальных районах;
- площадь. Чем больше квартира, тем выше ее стоимость;
- состояние. Квартиры с ремонтом стоят дороже, чем без ремонта;
- инфраструктура. Наличие магазинов, школ, детских садов и других объектов инфраструктуры повышает стоимость квартиры.
Ранее мы рассказывали, что на киевском рынке недвижимости "хрущевки" в центральных районах не только сохраняют свою стоимость, но и пользуются стабильным спросом. Этот феномен объясняется удачным расположением, доступной ценой и возможностью выгодной сдачи в аренду.
Отметим также, украинцы активно интересуются как новостройками, так и вторичным жильем. Спрос на квартиры растет благодаря государственным программам поддержки, которые делают приобретение жилья более доступным. Ключевую роль в этом играет доступность ипотечного кредитования и другие финансовые инструменты.
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