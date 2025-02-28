"Хрущовки" в центрі Києва: чому старе житло стає дорожчим

"Хрущовка". Фото: Dim.ria

Попри складну ситуацію на ринку нерухомості, в Києві спостерігається несподіваний тренд: квартири в "хрущовках" центральних районів не лише не втрачають у вартості, а й демонструють стабільний попит. Це явище пояснюється одразу кількома факторами — від локації та доступної ціни до можливості вигідної здачі в оренду.

Як пише "Мінфін" за посиланням на дані київських рієлторів, кількість запитів на квартири в "хрущовках" центральних районів за останній рік зросла на 10%. Таке житло залишається одним із небагатьох "неубитних" сегментів ринку, який витримує навіть кризові періоди.

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"Хрущовки — це своєрідний компроміс для тих, хто хоче жити в центрі, але не може дозволити собі дорогі квадратні метри в сталінках чи новобудовах. Їх ще називають "Печерськом для бідних", — пояснює рієлтор Ірина Луханіна.

У середньому двокімнатну квартиру в "хрущовці" в центрі Києва можна придбати за 60-100 тис. дол. Ціна залежить від конкретної локації, стану ремонту, інфраструктури району та навіть виду з вікна. Для порівняння:

двокімнатне житло в "царському" будинку (58-66 кв. м) коштує 90-160 тис. дол.;

у "сталінці" (48-58 кв. м) — 80-130 тис. дол.;

у центральній "хрущовці" (40–45 кв. м) — 60-100 тис. дол.

Якщо квартира має якісний ремонт, її ціна може перевищувати середній рівень.

"Зустрічаються варіанти, які вже більше схожі на "Версаль", ніж на типову хрущовку", — жартує Луханіна.

Чому хрущовки дорожчають навіть у кризу

За словами Володимира Копотя, керівника Monitor Estate, навіть у період зниженого попиту ціни на вторинне житло в центрі Києва не падають так сильно, як очікувалося.

Основні фактори, що впливають на стабільний попит на "хрущовки"

Дефіцит землі для нового будівництва

Майже всі "хрущовки" розташовані в районах, де немає місця для нових ЖК.

Транспортна доступність

У більшості випадків поруч є метро, що автоматично додає 10-20% до вартості квартири.

Економія на комунальних витратах

Наприклад, опалення у "хрущовці" (45 кв. м) обходиться приблизно в 1500 грн/міс., тоді як у новобудові аналогічної площі — 2500 грн/міс.

Готовність житла

На відміну від новобудов, які можуть "заморозити", у "хрущовці" можна жити одразу.

Однак варто розрізняти "хрущовки" центральних районів і спальних масивів. У віддалених районах, таких як Воскресенка чи Нивки, будинки мають іншу структуру (переважно панельні, з трьома квартирами на поверсі), а ціни значно нижчі — 38-42 тис. дол. за двокімнатну квартиру площею 40 кв. м.

Оренда та інвестиційна привабливість "хрущовок"

Ще одна причина стабільного попиту — вигідність здачі в оренду.

"Невеликі квартири у хрущовках у центральних районах столиці добре здаються. Попит на них високий, а цінник постійно зростає. Наприклад, на Печерську двокімнатну квартиру можна здавати за 20 тис. грн на місяць", — пояснює Юрій Піта, екскерівник Асоціації фахівців з нерухомості України.

Враховуючи нинішні ціни на нерухомість та орендні ставки, строк окупності інвестицій у "хрущовку" становить приблизно 12 років. А якщо ринок почне відновлюватися, така нерухомість може ще й зрости в ціні.

Феномен дорогих "хрущовок" пояснюється їхньою локацією, доступною вартістю в порівнянні з іншими типами житла та інвестиційною привабливістю. Водночас, покупці мають враховувати і мінуси:

застаріла комунікація (водопровід, електрика, теплоізоляція);

відсутність ліфтів (у п’ятиповерхових хрущовках);

погана шумоізоляція та невеликі площі кімнат.

Попри це, на найближчі роки попит на таке житло, швидше за все, залишатиметься стабільним. Адже "хрущовки" в центрі Києва — це не просто старі квартири, а унікальний баланс між ціною, розташуванням і можливістю інвестувати в нерухомість, яка не втрачає цінності навіть у кризові часи.

Як повідомлялось, київський ринок нерухомості пропонує широкий вибір житла: від історичних "царських" будинків до сучасних новобудов і типових "хрущовок". Вартість квартир у цих категоріях суттєво різниться. На ціну впливають такі фактори, як розташування, площа, стан будинку та інфраструктура.

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