Чому квартири в "царських" будинках Києва дорожчі за новобудови

"Царський" будинок у Києві. Фото: United

Ринок нерухомості Києва вражає своїм різноманіттям, де поруч співіснують історичні "царські" будинки, сучасні новобудови та типові "хрущовки". Проте, вартість житла в цих категоріях може суттєво відрізнятися.

За даними порталу ЛУН, квартири в дореволюційних "царських" будинках Києва значно дорожчі за житло в сучасних новобудовах та тим більше за "хрущовки".

Читайте також:

Ціни на квартири різних типів у Києві

На початок лютого 2025 року середня ціна 3-кімнатної квартири в "царському" будинку сягає 227 тисяч доларів. Це на 8% (17 тисяч доларів) більше, ніж у новобудові, та майже на 300% (157 тисяч доларів) дорожче, ніж у "хрущовці".

Середні ціни на 3-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Аналогічна ситуація спостерігається і з 2-кімнатними квартирами. "Царські" варіанти тут також лідирують за ціною, перевищуючи вартість аналогічного житла в новобудовах на 18%, а "хрущовок" — майже на 300%.

Середні ціни на 2-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Проте, серед 1-кімнатних квартир пальма першості належить новобудовам. Їхня середня вартість майже на 90% вища, ніж у "хрущовки". Варто зазначити, що "царські" 1-кімнатні квартири на ринку майже не представлені.

Середні ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Фактори, що впливають на ціноутворення на ринку нерухомості Києва

Чому ж "царські" будинки такі дорогі. По-перше, вони розташовані в історичному центрі міста, що автоматично переводить їх у категорію елітного житла.

По-друге, архітектура, планування та матеріали, використані при будівництві таких будинків, часто є унікальними та мають історичну цінність.

З іншого боку, новобудови можуть розташовуватися в різних районах міста, включаючи як престижні, так і більш доступні. Тому, середня ціна квартир в новобудовах є більш різноманітною та залежить від багатьох факторів, таких як розташування, клас житла, інфраструктура тощо.

Порівняння цін на квартири в "царських" будинках та новобудовах

Важливо зазначити, що при порівнянні цін на квартири в "царських" будинках та новобудовах, розташованих в однакових районах, вартість перших може бути навіть нижчою, ніж у других. Проте, це стосується лише випадків, коли порівнюються об'єкти однакового класу.

Загалом, ринок нерухомості Києва пропонує широкий вибір житла на будь-який смак та гаманець. Проте, перед прийняттям рішення про купівлю квартири, важливо ретельно проаналізувати всі фактори, що впливають на її вартість, такі як розташування, тип будинку, площа, планування та інфраструктура.

Як повідомлялось, у Києві з'явилася небезпечна тенденція продажу дешевих квартир, ціна на які становить близько 6-7 тисяч доларів. Зазвичай це смарт-квартири у чотириповерхових будинках. Проблема в тому, що забудовники зводять ці будинки на землях, які призначені для приватного будівництва або гаражів.

Також нагадаємо, що в Україні з 2019 року будівельні роботи подорожчали в середньому на 200%, але ціни на нерухомість не зазнали аналогічного зростання. Це пояснюється низкою економічних факторів, включаючи зниження купівельної спроможності населення. Зростання вартості будівництва не призвело до пропорційного збільшення цін на житло через складну економічну ситуацію в країні.