Почему квартиры в "царских" домах Киева дороже новостроек

"Царский" дом в Киеве. Фото: United

Рынок недвижимости Киева поражает своим многообразием, где рядом сосуществуют исторические "царские" дома, современные новостройки и типичные "хрущевки". Однако, стоимость жилья в этих категориях может существенно отличаться.

По данным портала ЛУН, квартиры в дореволюционных "царских" домах Киева значительно дороже жилья в современных новостройках и тем более "хрущевок".

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Цены на квартиры разных типов в Киеве

На начало февраля 2025 года средняя цена 3-комнатной квартиры в "царском" доме достигает 227 тысяч долларов. Это на 8% (17 тысяч долларов) больше, чем в новостройке, и почти на 300% (157 тысяч долларов) дороже, чем в "хрущевке".

Средние цены на 3-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Аналогичная ситуация наблюдается и с 2-комнатными квартирами. "Царские" варианты здесь также лидируют по цене, превышая стоимость аналогичного жилья в новостройках на 18%, а "хрущевок" — почти на 300%.

Средние цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Однако, среди 1-комнатных квартир пальма первенства принадлежит новостройкам. Их средняя стоимость почти на 90% выше, чем у "хрущевки". Стоит отметить, что "царские" 1-комнатные квартиры на рынке почти не представлены.

Средние цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Факторы, влияющие на ценообразование на рынке недвижимости Киева

Почему же "царские" дома такие дорогие. Во-первых, они расположены в историческом центре города, что автоматически переводит их в категорию элитного жилья.

Во-вторых, архитектура, планировка и материалы, использованные при строительстве таких домов, часто являются уникальными и имеют историческую ценность.

С другой стороны, новостройки могут располагаться в разных районах города, включая как престижные, так и более доступные. Поэтому, средняя цена квартир в новостройках является более разнообразной и зависит от многих факторов, таких как расположение, класс жилья, инфраструктура и т.п.

Сравнение цен на квартиры в "царских" домах и новостройках

Важно отметить, что при сравнении цен на квартиры в "царских" домах и новостройках, расположенных в одинаковых районах, стоимость первых может быть даже ниже, чем во вторых. Однако, это касается только случаев, когда сравниваются объекты одинакового класса.

В целом рынок недвижимости Киева предлагает широкий выбор жилья на любой вкус и кошелек. Однако, перед принятием решения о покупке квартиры, важно тщательно проанализировать все факторы, влияющие на ее стоимость, такие как расположение, тип дома, площадь, планировка и инфраструктура.

Ранее сообщалось, в Киеве появилась опасная тенденция продажи дешевых квартир, цена на которые составляет около 6-7 тысяч долларов. Обычно это смарт-квартиры в четырехэтажных домах. Проблема в том, что застройщики возводят эти дома на землях, которые предназначены для частного строительства или гаражей.

Также напомним, что в Украине с 2019 года строительные работы подорожали в среднем на 200%, но цены на недвижимость не претерпели аналогичного роста. Это объясняется рядом экономических факторов, включая снижение покупательной способности населения. Рост стоимости строительства не привел к пропорциональному увеличению цен на жилье из-за сложной экономической ситуации в стране.