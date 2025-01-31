Ціни на будівництво зросли на 200% — що з ринком житла у 2025 році

Будівництво житлового будинку. Фото: Freepik

В Україні від 2019 року будівельні роботи подорожчали в середньому на 200%. Проте ціни на нерухомість у новобудовах і на вторинному ринку не росли такими ж темпами.

Як зазначено в аналітичному іпотечному звіті Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", зростання вартості будівництва в Україні в два рази не призвело до аналогічного стрибка цін на житло. Це пояснюється низкою економічних факторів та зниженням купівельної спроможності населення.

Читайте також:

Водночас українці почали активніше користуватися іпотечними кредитами, що може стати ключовим фактором відновлення ринку нерухомості у 2025 році.

Як змінилися вартість будівництва та ціни на житло

За даними Державної служби статистики України, індекс цін продажу житла на первинному ринку за останні 6 років досягнув 197%, а на вторинному — 160%. Проте вартість будівництва виросла ще більше — приблизно на 200%.

Так, у 2019 році середня ціна за квадратний метр у Києві становила близько 23 тисяч гривень. Станом на січень 2025 року цей показник зріс до 55 тисяч гривень. Таким чином, хоча собівартість будівництва зросла вдвічі, ціни на квартири не наздогнали це зростання.

Основні причини здорожчання будівництва

Інфляція та зростання собівартості матеріалів — через економічну нестабільність, подорожчання будівельних матеріалів та імпортних складників.

— через економічну нестабільність, подорожчання будівельних матеріалів та імпортних складників. Дефіцит робочої сили — велика кількість спеціалістів виїхала за кордон або змінила сферу діяльності через війну.

— велика кількість спеціалістів виїхала за кордон або змінила сферу діяльності через війну. Енергетична криза — проблеми з постачанням електроенергії та пального вплинули на витрати девелоперів.

— проблеми з постачанням електроенергії та пального вплинули на витрати девелоперів. Військові ризики — складні умови будівництва у прифронтових та постраждалих від бойових дій регіонах.

Як змінилася доступність житла

Попри значне зростання цін на будівництво, українці не стали купувати житло активніше. Головна причина — купівля квартири вимагає ресурсів, еквівалентних середній зарплаті за 10 років. Це збільшило роль іпотечного кредитування.

Іпотека в Україні: нові реалії

З 2024 року українці почали активніше брати іпотечні кредити. За словами аналітика Діляри Мустафаєвої, частка нових іпотек у загальній кількості угод перевищила довоєнні показники.

Так, у 2024 році співвідношення іпотек до загальної кількості угод склало:

1 квартал — 5,4% (проти 3% у 2021 році);

2 квартал — 5,3% (проти 3,9%);

3 квартал — 3,3% (проти 3,6%);

жовтень-листопад — 4% (проти 3%).

Станом на 1 листопада 2024 року іпотечні кредити надавали 39 банків, а загальний обсяг кредитного портфеля становив майже 30 мільярдів гривень.

Лідери іпотечного кредитування

Найбільше іпотечних кредитів видали три державні банки:

"Ощадбанк";

"Укргазбанк";

"ПриватБанк".

На ці банки припадає 83% загального обсягу іпотечних кредитів, що свідчить про їхню ключову роль у фінансуванні житла для українців.

У 2025 році пріоритетним напрямком розвитку залишиться забезпечення доступними кредитними програмами для придбання житла на первинному ринку нерухомості. Це не тільки сприятиме вирішенню житлового питання для багатьох громадян, але й стане каталізатором розвитку будівельної галузі та суміжних секторів економіки, що в цілому матиме позитивний вплив на економічне зростання країни.

Нагадаємо, що не всі оновлення однаково корисні при продажу будинку. Деякі з них можуть не тільки не підвищити його цінність, а й відлякати потенційних покупців. Тому варто ретельно зважити, які зміни дійсно необхідні, щоб уникнути зайвих витрат та персоналізованих рішень, що можуть знизити вартість вашої нерухомості.

Також зазначимо, що на ринку нерухомості ціни значною мірою залежать від купівельної спроможності. Угоди з купівлі-продажу найчастіше укладаються за ціною, що є приблизно на 25% нижчою від початкової ціни, яку зазначають в оголошеннях. Це свідчить про те, що на ринку нерухомості склалася ситуація, коли саме покупець диктує свої умови, а продавці змушені йти на поступки, щоб продати свою нерухомість.