Цены на строительство выросли на 200% — что с рынком жилья в 2025 году

Строительство жилого дома. Фото: Freepik

В Украине с 2019 года строительные работы подорожали в среднем на 200%. Однако цены на недвижимость в новостройках и на вторичном рынке не росли такими же темпами.

Как указано в аналитическом ипотечном отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", рост стоимости строительства в Украине в два раза не привел к аналогичному скачку цен на жилье. Это объясняется рядом экономических факторов и снижением покупательной способности населения.

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В то же время украинцы начали активнее пользоваться ипотечными кредитами, что может стать ключевым фактором восстановления рынка недвижимости в 2025 году.

Как изменилась стоимость строительства и цены на жилье

По данным Государственной службы статистики Украины, индекс цен продажи жилья на первичном рынке за последние 6 лет достиг 197%, а на вторичном — 160%. Однако стоимость строительства выросла еще больше — примерно на 200%.

Так, в 2019 году средняя цена за квадратный метр в Киеве составляла около 23 тысяч гривен. По состоянию на январь 2025 года этот показатель вырос до 55 тысяч гривен. Таким образом, хотя себестоимость строительства выросла вдвое, цены на квартиры не догнали этот рост.

Основные причины подорожания строительства

Инфляция и рост себестоимости материалов — из-за экономической нестабильности, подорожания строительных материалов и импортных составляющих.

— из-за экономической нестабильности, подорожания строительных материалов и импортных составляющих. Дефицит рабочей силы — большое количество специалистов выехало за границу или сменило сферу деятельности из-за войны.

— большое количество специалистов выехало за границу или сменило сферу деятельности из-за войны. Энергетический кризис — проблемы с поставками электроэнергии и топлива повлияли на расходы девелоперов.

— проблемы с поставками электроэнергии и топлива повлияли на расходы девелоперов. Военные риски — сложные условия строительства в прифронтовых и пострадавших от боевых действий регионах.

Как изменилась доступность жилья

Несмотря на значительный рост цен на строительство, украинцы не стали покупать жилье активнее. Главная причина — покупка квартиры требует ресурсов, эквивалентных средней зарплате за 10 лет. Это увеличило роль ипотечного кредитования.

Ипотека в Украине: новые реалии

С 2024 года украинцы начали активнее брать ипотечные кредиты. По словам аналитика Диляры Мустафаевой, доля новых ипотек в общем количестве сделок превысила довоенные показатели.

Так, в 2024 году соотношение ипотек к общему количеству сделок составило:

1 квартал — 5,4% (против 3% в 2021 году);

2 квартал — 5,3% (против 3,9%);

3 квартал — 3,3% (против 3,6%);

октябрь-ноябрь — 4% (против 3%).

По состоянию на 1 ноября 2024 года ипотечные кредиты предоставляли 39 банков, а общий объем кредитного портфеля составлял почти 30 миллиардов гривен.

Лидеры ипотечного кредитования

Больше всего ипотечных кредитов выдали три государственных банка:

"Ощадбанк";

"Укргазбанк";

"ПриватБанк".

На эти банки приходится 83% общего объема ипотечных кредитов, что свидетельствует об их ключевой роли в финансировании жилья для украинцев.

В 2025 году приоритетным направлением развития останется обеспечение доступными кредитными программами для приобретения жилья на первичном рынке недвижимости. Это не только будет способствовать решению жилищного вопроса для многих граждан, но и станет катализатором развития строительной отрасли и смежных секторов экономики, что в целом окажет положительное влияние на экономический рост страны.

Напомним, что не все обновления одинаково полезны при продаже дома. Некоторые из них могут не только не повысить его ценность, но и отпугнуть потенциальных покупателей. Поэтому стоит тщательно взвесить, какие изменения действительно необходимы, чтобы избежать лишних затрат и персонализированных решений, которые могут снизить стоимость вашей недвижимости.

Также отметим, что на рынке недвижимости цены в значительной степени зависят от покупательной способности. Сделки по купле-продаже чаще всего заключаются по цене, которая примерно на 25% ниже начальной цены, которую указывают в объявлениях. Это свидетельствует о том, что на рынке недвижимости сложилась ситуация, когда именно покупатель диктует свои условия, а продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы продать свою недвижимость.