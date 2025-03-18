Цены на квартиры в Украине неприятно удивят — к чему готовиться в 2025

Строительство жилого дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году на украинском рынке недвижимости ожидается новый этап — цены на жилье продолжат расти, и многие украинцы, планировавшие приобрести квартиры, столкнутся с необходимостью действовать быстрее, если не хотят переплачивать. Причины для этого есть объективные, а прогнозы от экспертов выглядят не совсем оптимистично для тех, кто ждет снижения цен.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, чего ожидать от рынка жилья в этом году.

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Рынок недвижимости зависит от множества факторов: экономическая ситуация, спрос, военные риски, курс гривны.

Курс гривны. В бюджете 2025 года заложен курс 45 грн. Это напрямую повлияет на первичный рынок, ведь цены новостроек привязаны к доллару.

"На первичном рынке стоимость квадратного метра традиционно привязана к курсу доллара", — объясняет Hromadske Марианна Бигунец из строительной компании Gazda.

Военные факторы. Уменьшение интенсивности обстрелов повышает уверенность инвесторов и застройщиков, что способствует росту цен.

Уменьшение интенсивности обстрелов повышает уверенность инвесторов и застройщиков, что способствует росту цен. Дефицит жилья. Из-за войны строительство было частично остановлено, новые проекты стартуют медленно. Дефицит предложения будет толкать цены вверх.

Сколько будет стоить жилье в 2025 году

Первичный рынок

Аналитики прогнозируют, что новостройки в Киеве могут вырасти в цене на 15-20%. Так, в компании Perfect Group ожидает, что средняя стоимость квадратного метра в столице к середине 2025 года достигнет 65 000 грн (сейчас около 52 500 грн).

Управляющий партнер компании DIM Александр Насиковский также считает, что из-за роста стоимости стройматериалов и изменения в налогообложении цены на новостройки увеличатся на 15-20%, сообщает Property Times.

Однако, в премиальном сегменте резких изменений не ожидают.

"Спрос в бизнес-классе остается низким, поэтому цены почти не изменятся", — отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Вторичный рынок

Ситуация здесь несколько иная. В 2024 году многие владельцы, которые выехали за границу, выставили квартиры на продажу, что увеличило предложение. В то же время государственная программа "єОселя" может сдерживать спрос.

По прогнозам экспертов:

цены на вторичном рынке вырастут на 7-10%.

в городах, которые больше всего пострадали в начале войны (Харьков, Днепр, Николаев), возможно подорожание до 10-12%.

Что будет со спросом на недвижимость в 2025 году

Спрос на недвижимость будет зависеть от:

финансовой стабильности населения. Инфляция и курс доллара влияют на покупательную способность;

ситуации на фронте. Чем меньше риски — тем больше людей решатся покупать жилье;

государственных программ. єВідновлення и єОселя поддерживают рынок, но их влияние на 2025 год пока не определено.

Покупать или ждать

Если вы планируете покупку жилья, эксперты советуют не откладывать решение:

цены будут расти. Ожидаемое подорожание в 2025 году — 10-20%;

дефицит новостроек. Меньше новых проектов равно меньшему выбору и более высоким ценам;

инфляция. Деньги обесцениваются быстрее, чем дорожает недвижимость.

"Цены на первичном рынке вырастут. Это объективный факт: инфляция, логистика, стройматериалы, нехватка рабочей силы — все это делает жилье дороже", — объясняет руководитель департамента продаж Greenville Park Сусанна Караханян.

Как сообщалось, киевский рынок недвижимости приспосабливается к военным условиям. Несмотря на нестабильный спрос, цены на жилье могут вырасти из-за инфляции, подорожания стройматериалов и ограниченного количества новых зданий.

Также мы рассказывали, что война в Украине существенно изменила рынок жилья, добавив новые риски. Покупатели вынуждены тщательно оценивать безопасность будущего жилья из-за военных действий, ударов по инфраструктуре и разрушений. Выбор жилья в условиях войны требует особого внимания к аспектам безопасности.