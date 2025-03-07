Чи варто купувати квартиру у Києві у 2025 році: прогнози ринку

Дома в Києві.Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості Києва продовжує адаптуватися до воєнних реалій. З одного боку, попит залишається нестабільним, з іншого — вартість квадратного метра може зрости через інфляцію, подорожчання будматеріалів та обмежену кількість новобудов.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, як ухвалити правильне рішення про купівлю житла у 2025 році в столиці.

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На початку 2025 року ринок житла Києва залишається непередбачуваним. Фактори, що впливають на ціни:

попит та пропозиція. Через міграційні процеси та економічну невизначеність кількість угод залишається нижчою, ніж до війни;

будівельні матеріали та інфляція. У 2024 році ціни на цемент і метал зросли на 50%, що автоматично підвищило собівартість нового житла;

вплив війни. Якщо бойові дії припиняться або стабілізуються, попит на житло може різко зрости, а разом із ним — і ціни.

Прогноз змін вартості житла у різних районах столиці

За даними експертів АН "Маяк", ціни на нерухомість у Києві можуть зрости нерівномірно:

Дарницький район — +3-5%, завдяки розвитку інфраструктури та нових ЖК.

Святошинський район — +2-4%, переважно в районах біля метро.

Оболонський район — +4-6%, особливо у місцях поблизу водойм та парків.

Голосіївський район — +5-6%, оскільки тут активно повертаються інвестори.

Печерський район — ціни можуть зрости незначно, через низький попит на елітне житло.

Водночас вторинний ринок може зрости на 8-12%, особливо для однокімнатних квартир, які залишаються найпопулярнішими.

Що буде з попитом на нерухомість в столиці у 2025 році

Покупці у 2025 році орієнтуватимуться на:

надійність забудовника — перевага надаватиметься тим компаніям, які завершили будівництво навіть у період війни;

готове житло — попит на квартири з ремонтом зростає, оскільки багато переселенців хочуть швидко заселитися;

програми державної підтримки — програма "єОселя" залишається важливим фактором для купівлі нового житла.

Що стосується вторинного ринку: через нестабільність продавці нерідко знижують ціни, тому покупці можуть знайти вигідні пропозиції.

Оренда чи купівля: що вигідніше у 2025 році

З 2024 року оренда квартир у Києві подорожчала, і ця тенденція продовжиться. Водночас продавці житла на вторинному ринку готові йти на знижки, а забудовники пропонують вигідні умови розтермінування.

Це створює можливості для інвесторів: купівля нерухомості для подальшої здачі в оренду стає вигідною.

Чи варто купувати квартиру в Києві у 2025 році

Купівля житла може бути вигідною, якщо:

ви купуєте для себе та маєте фінансову стабільність;

плануєте інвестувати у нерухомість із метою здачі в оренду;

скористаєтеся держпрограмами, які допоможуть зменшити фінансове навантаження.

Краще почекати з купівлею квартири, якщо:

ви не впевнені у своїй фінансовій ситуації;

чекаєте стабільнішої політичної та економічної обстановки;

розглядаєте варіанти нерухомості в інших регіонах, де ситуація з цінами більш передбачувана.

Ринок нерухомості Києва у 2025 році залишається нестабільним, але потенційно вигідним для покупців. Якщо є фінансова можливість та зрозумілі цілі купівлі, варто розглянути придбання житла. Якщо ж ви вагаєтесь, можливо, краще почекати або розглянути альтернативні варіанти інвестування.

Як повідомлялось, київське житло відображає багатовікову історію міста, демонструючи унікальні архітектурні стилі різних епох. Від старовинних особняків до типових радянських будівель, кожен тип житла має свою цінову категорію. Рік забудови є ключовим фактором, що визначає вартість нерухомості в столиці.

Зазначимо також, що незважаючи на воєнні дії, ринок нерухомості Київщини продовжує приваблювати інвесторів, особливо цікавлячись старими будинками. Експерти виділяють три способи отримання прибутку: перепродаж, будівництво нового житла та здача в оренду. Ці варіанти можуть стати вигідними інвестиціями в умовах нестабільності.