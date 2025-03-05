Старий будинок може принести українцям чималі гроші — як заробити швидко та багато

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості Київської області, попри виклики воєнного часу, продовжує привертати увагу інвесторів. Особливий інтерес викликають старі будинки, придбання яких може стати вигідною інвестицією. Експерти називають три основні способи отримання прибутку: перепродаж, будівництво нового житла та здача в оренду.

Як пише "Мінфін", старий будинок у передмісті може виявитися вигіднішою інвестицією, ніж квартира у Києві, яка часто продається за завищеними цінами.

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Перепродаж старого будинку

Ринок нерухомості в Україні суттєво змінився. Вартість старих будинків у передмісті Києва знизилася на 30-40% у порівнянні з довоєнними цінами. Однак після закінчення війни можливий значний ріст цін.

"Найцінніше в таких об'єктах — це земля, яка тільки дорожчає, особливо якщо неподалік планується нове будівництво", — пояснює рієлторка Ірина Луханіна.

Наприклад, у котеджних містечках Київської області земля коштує до 8-10 тисяч доларів за сотку. Якщо купити старий будинок із ділянкою в перспективному районі, то через кілька років його можна буде продати з хорошим прибутком.

Будівництво нового будинку

Ще один варіант — придбати старий будинок із землею, знести його та побудувати сучасний котедж для продажу.

Приклад із села Литвинівка (Вишгородський район):

старий будинок — 7-9 тисяч доларів (150-160 доларів за квадратний метр);

новий котедж у цьому ж районі — 80-90 тисяч доларів (500-600 доларів за квадратний метр);

будівництво нового житла — близько 250 доларів за квадратний метр.

Якщо правильно розпланувати будівництво, різниця між витратами та продажною ціною може скласти 10 тисяч доларів і більше.

Оренда: стабільний пасивний дохід

Ринок оренди будинків у Київській області залишається активним. Через безпекові ризики люди дедалі частіше шукають житло за межами столиці.

"Раніше будинки шукали не далі ніж 30 км від Києва, а зараз розглядають варіанти й значно далі. Головне — наявність інфраструктури та швидкісного інтернету", — зазначає юрист Володимир Копоть.

Орендні ставки у передмісті:

Біля Білої Церкви — 60 доларів на місяць;

Таценки (Обухівський район) — 84 долари;

Іванків (Вишгородський район) — 108 доларів.

Річний дохід від оренди може скласти 720-1300 доларів. При ціні будинку 8-10 тисяч доларів окупність становить 7,5-11 років. У Києві цей показник довший — 12-13 років.

Звичайно, інвестиції в старі будинки пов'язані з певними ризиками. Необхідно враховувати стан об'єкта, наявність комунікацій та потенційні витрати на ремонт.

"Люди не хочуть селитися у будинках без води та з туалетом у дворі, навіть якщо орендна плата низька. Це саме стосується зовсім "убитих" будиночків. Орендарям простіше трохи доплатити і знайти комфортніший варіант", — зазначає Ірина Луханіна.

Тому інвестору, який планує заробляти на оренді, необхідно вкласти кошти в комунікації та зробити хоча б косметичний ремонт.

Раніше ми розповідали про вартість зведення двоповерхового будинку з нуля. Точне визначення вартості будівництва, навіть зовнішніх робіт, є критично важливим. Це дозволяє врахувати всі потенційні витрати та мінімізувати ризики, пов'язані з непередбачуваними обставинами, які можуть виникнути в процесі будівництва.

Також повідомлялось, що після початку повномасштабної війни ринок котеджів в Україні проходить складний етап відновлення. Попри постійний попит на заміське житло, війна суттєво змінила ринкову структуру, змусивши покупців та забудовників пристосовуватися до нових умов.