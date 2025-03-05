Старый дом может принести украинцам немалые деньги — как заработать быстро и много

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Киевской области, несмотря на вызовы военного времени, продолжает привлекать внимание инвесторов. Особый интерес вызывают старые дома, приобретение которых может стать выгодной инвестицией. Эксперты называют три основных способа получения прибыли: перепродажа, строительство нового жилья и сдача в аренду.

Как пишет "Минфин", старый дом в пригороде может оказаться более выгодной инвестицией, чем квартира в Киеве, которая часто продается по завышенным ценам.

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Перепродажа старого дома

Рынок недвижимости в Украине существенно изменился. Стоимость старых домов в пригороде Киева снизилась на 30-40% по сравнению с довоенными ценами. Однако после окончания войны возможен значительный рост цен.

"Самое ценное в таких объектах — это земля, которая только дорожает, особенно если неподалеку планируется новое строительство", — объясняет риелтор Ирина Луханина.

Например, в коттеджных городках Киевской области земля стоит до 8-10 тысяч долларов за сотку. Если купить старый дом с участком в перспективном районе, то через несколько лет его можно будет продать с хорошей прибылью.

Строительство нового дома

Еще один вариант — приобрести старый дом с землей, снести его и построить современный коттедж для продажи.

Пример из села Литвиновка (Вышгородский район):

старый дом — 7-9 тысяч долларов (150-160 долларов за квадратный метр);

новый коттедж в этом же районе — 80-90 тысяч долларов (500-600 долларов за квадратный метр);

строительство нового жилья — около 250 долларов за квадратный метр.

Если правильно распланировать строительство, разница между затратами и продажной ценой может составить 10 тысяч долларов и более.

Аренда: стабильный пассивный доход

Рынок аренды домов в Киевской области остается активным. Из-за рисков безопасности люди все чаще ищут жилье за пределами столицы.

"Раньше дома искали не дальше 30 км от Киева, а сейчас рассматривают варианты и значительно дальше. Главное — наличие инфраструктуры и скоростного интернета", — отмечает юрист Владимир Копоть.

Арендные ставки в пригороде:

Возле Белой Церкви — 60 долларов в месяц;

Таценки (Обуховский район) — 84 доллара;

Иванков (Вышгородский район) — 108 долларов.

Годовой доход от аренды может составить 720-1300 долларов. При цене дома 8-10 тысяч долларов окупаемость составляет 7,5-11 лет. В Киеве этот показатель дольше — 12-13 лет.

Конечно, инвестиции в старые дома связаны с определенными рисками. Необходимо учитывать состояние объекта, наличие коммуникаций и потенциальные расходы на ремонт.

"Люди не хотят селиться в домах без воды и с туалетом во дворе, даже если арендная плата низкая. Это же касается совсем "убитых" домиков. Арендаторам проще немного доплатить и найти более комфортный вариант", — отмечает Ирина Луханина.

Поэтому инвестору, который планирует зарабатывать на аренде, необходимо вложить средства в коммуникации и сделать хотя бы косметический ремонт.

Ранее мы рассказывали о стоимости возведения двухэтажного дома с нуля. Точное определение стоимости строительства, даже наружных работ, является критически важным. Это позволяет учесть все потенциальные расходы и минимизировать риски, связанные с непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть в процессе строительства.

Также сообщалось, что после начала полномасштабной войны рынок коттеджей в Украине проходит сложный этап восстановления. Несмотря на постоянный спрос на загородное жилье, война существенно изменила рыночную структуру, заставив покупателей и застройщиков приспосабливаться к новым условиям.