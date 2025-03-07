Стоит ли покупать квартиру в Киеве в 2025 году: прогнозы рынка

Дома в Киеве.Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Киева продолжает адаптироваться к военным реалиям. С одной стороны, спрос остается нестабильным, с другой — стоимость квадратного метра может вырасти из-за инфляции, подорожания стройматериалов и ограниченного количества новостроек.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как принять правильное решение о покупке жилья в 2025 году в столице.

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В начале 2025 года рынок жилья Киева остается непредсказуемым. Факторы, влияющие на цены:

спрос и предложение. Из-за миграционных процессов и экономической неопределенности количество сделок остается ниже, чем до войны;

строительные материалы и инфляция. В 2024 году цены на цемент и металл выросли на 50%, что автоматически повысило себестоимость нового жилья;

влияние войны. Если боевые действия прекратятся или стабилизируются, спрос на жилье может резко возрасти, а вместе с ним — и цены.

Прогноз изменений стоимости жилья в разных районах столицы

По данным экспертов АН "Маяк", цены на недвижимость в Киеве могут вырасти неравномерно:

Дарницкий район — +3-5%, благодаря развитию инфраструктуры и новых ЖК.

Святошинский район — +2-4%, преимущественно в районах возле метро.

Оболонский район — +4-6%, особенно в местах вблизи водоемов и парков.

Голосеевский район — +5-6%, поскольку здесь активно возвращаются инвесторы.

Печерский район — цены могут вырасти незначительно, из-за низкого спроса на элитное жилье.

В то же время вторичный рынок может вырасти на 8-12%, особенно для однокомнатных квартир, которые остаются самыми популярными.

Что будет со спросом на недвижимость в столице в 2025 году

Покупатели в 2025 году будут ориентироваться на:

надежность застройщика — предпочтение будет отдаваться тем компаниям, которые завершили строительство даже в период войны;

готовое жилье — спрос на квартиры с ремонтом растет, поскольку многие переселенцы хотят быстро заселиться;

программы государственной поддержки — программа "єОселя" остается важным фактором для покупки нового жилья.

Что касается вторичного рынка: из-за нестабильности продавцы нередко снижают цены, поэтому покупатели могут найти выгодные предложения.

Аренда или покупка: что выгоднее в 2025 году

С 2024 года аренда квартир в Киеве подорожала, и эта тенденция продолжится. В то же время продавцы жилья на вторичном рынке готовы идти на скидки, а застройщики предлагают выгодные условия рассрочки.

Это создает возможности для инвесторов: покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду становится выгодной.

Стоит ли покупать квартиру в Киеве в 2025 году

Покупка жилья может быть выгодной, если:

вы покупаете для себя и имеете финансовую стабильность;

планируете инвестировать в недвижимость с целью сдачи в аренду;

воспользуетесь госпрограммами, которые помогут уменьшить финансовую нагрузку.

Лучше повременить с покупкой квартиры, если:

вы не уверены в своей финансовой ситуации;

ждете более стабильной политической и экономической обстановки;

рассматриваете варианты недвижимости в других регионах, где ситуация с ценами более предсказуема.

Рынок недвижимости Киева в 2025 году остается нестабильным, но потенциально выгодным для покупателей. Если есть финансовая возможность и понятные цели покупки, стоит рассмотреть приобретение жилья. Если же вы сомневаетесь, возможно, лучше подождать или рассмотреть альтернативные варианты инвестирования.

Как сообщалось, киевское жилье отражает многовековую историю города, демонстрируя уникальные архитектурные стили разных эпох. От старинных особняков до типовых советских зданий, каждый тип жилья имеет свою ценовую категорию. Год застройки является ключевым фактором, определяющим стоимость недвижимости в столице.

Отметим также, что, несмотря на военные действия, рынок недвижимости Киевщины продолжает привлекать инвесторов, особенно тех, кто интересуется старыми домами. Эксперты выделяют три способа получения прибыли: перепродажа, строительство нового жилья и сдача в аренду. Эти варианты могут стать выгодными инвестициями в условиях нестабильности.