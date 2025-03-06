Небезпечні квартири в Україні: як війна впливає на вибір житла

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В умовах повномасштабної війни вибір житла в Україні набув нових ризиків. Військові дії, удари по критичній інфраструктурі та руйнування змушують покупців уважно оцінювати безпеку майбутньої квартири.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які квартири небезпечно зараз купувати і чому.

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Житло біля критичної інфраструктури

Одна з головних небезпек — розташування квартири біля стратегічних об'єктів, які можуть бути цілями для ракетних ударів. До таких належать:

підстанції та електростанції. Ворог атакує енергетичну систему, що може призвести до тривалих відключень світла та теплопостачання;

військові частини та склади. Об’єкти, пов’язані з армією, часто стають мішенями, що робить прилегле житло вразливим;

мости, залізничні вузли, аеропорти. Руйнування таких об'єктів може не лише спричинити загрозу, а й зробити район непридатним для життя.

Квартири поблизу критичної інфраструктури зараз мають суттєві ризики, адже вони можуть опинитися під ударами або втратити базові комунікації.

Високі поверхи — зона підвищеного ризику

Життя у висотних будинках має свої переваги, але у воєнний час стає небезпечним.

Основні проблеми:

складнощі з евакуацією. Ліфти можуть не працювати через перебої з електроенергією, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно;

підвищена вразливість. Вибухова хвиля сильніше пошкоджує верхні поверхи, а ризик обвалу даху або конструкцій зростає;

відсутність укриття. На верхніх поверхах немає можливості швидко сховатися в безпечному місці.

Як зазначає ріелтор Тетяна Клименко, якщо раніше увагу клієнтів привертали видові квартири на високих поверхах з красивим видом, то зараз інтерес до низ знизився через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.

"Багато покупців зараз відмовляються від квартир вище 5-го поверху, розуміючи, що у разі обстрілу це може стати фатальним фактором", — наголошує експертка.

Квартири у будинках без бомбосховищ

Безпека мешканців залежить від наявності укриттів. Старі будинки часто не мають підвалів, які можна використовувати як захист.

Особливо небезпечно купувати квартири в:

панельних будинках. Вони менш стійкі до ударів, швидко руйнуються при детонації вибухових хвиль;

новобудовах без укриттів. Деякі забудовники нехтують нормами будівництва, і такі об'єкти можуть не забезпечити належного захисту.

Старі будинки — ризик руйнування

Старі будинки, особливо ті, що не пройшли капітальний ремонт, можуть бути більш вразливими до руйнувань внаслідок обстрілів. Крім того, вони часто мають застарілі комунікації, що може призвести до аварійних ситуацій.

Житло в прифронтових зонах та містах під загрозою

Нерухомість у регіонах, що знаходяться в зоні бойових дій або під постійними обстрілами, має високу небезпеку.

Основні ризики:

можливість руйнування. Ніхто не може гарантувати, що будинок не постраждає від прямого удару;

невизначеність у майбутньому. У деяких містах ситуація може змінитися, і інфраструктура не відновиться ще довго;

складнощі з перепродажем. У разі потреби продати житло в таких районах буде вкрай важко.

Таким чином купівля квартири в зонах високої воєнної активності – це не інвестиція, а лотерея, де можна втратити все.

Як знизити ризики при купівлі квартири під час війни

Щоб мінімізувати небезпеки, зверніть увагу на такі фактори:

обирайте квартири не вище 4-5 поверху;

уникайте житла біля електростанцій, військових об’єктів, мостів;

перевіряйте наявність укриття або безпечного підвалу;

аналізуйте військову ситуацію в регіоні перед покупкою.

Як повідомлялось, повномасштабна війна залишила без житла мільйони українців, але держава пропонує компенсацію за зруйноване майно. Проте, програма має певні нюанси, які важливо знати перед подачею заявки. Зокрема, існують обмеження щодо розміру компенсації та перелік необхідних документів.

Зазначимо, у 2025 році ринок нерухомості в Україні залишається динамічним, реагуючи на економічні виклики та воєнний стан. У деяких містах ціни на житло знижуються, тоді як інші регіони демонструють стабільне зростання. Ця різноспрямованість відображає складну ситуацію в країні, де локальні умови та міграційні процеси відіграють ключову роль.