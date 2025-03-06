Опасные квартиры в Украине: как война влияет на выбор жилья

Опасное жилье — какие квартиры не стоит покупать во время войны
В условиях полномасштабной войны выбор жилья в Украине приобрел новые риски. Военные действия, удары по критической инфраструктуре и разрушения заставляют покупателей внимательно оценивать безопасность будущей квартиры.
Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие квартиры опасно сейчас покупать и почему.
Жилье возле критической инфраструктуры
Одна из главных опасностей — расположение квартиры возле стратегических объектов, которые могут быть целями для ракетных ударов. К таким относятся:
- подстанции и электростанции. Враг атакует энергетическую систему, что может привести к длительным отключениям света и теплоснабжения;
- военные части и склады. Объекты, связанные с армией, часто становятся мишенями, что делает близлежащее жилье уязвимым;
- мосты, железнодорожные узлы, аэропорты. Разрушение таких объектов может не только вызвать угрозу, но и сделать район непригодным для жизни.
Квартиры вблизи критической инфраструктуры сейчас имеют существенные риски, ведь они могут оказаться под ударами или потерять базовые коммуникации.
Высокие этажи — зона повышенного риска
Жизнь в высотных домах имеет свои преимущества, но в военное время становится опасной.
Основные проблемы:
- сложности с эвакуацией. Лифты могут не работать из-за перебоев с электроэнергией, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;
- повышенная уязвимость. Взрывная волна сильнее повреждает верхние этажи, а риск обвала крыши или конструкций возрастает;
- отсутствие укрытия. На верхних этажах нет возможности быстро укрыться в безопасном месте.
Как отмечает риелтор Татьяна Клименко, если раньше внимание клиентов привлекали видовые квартиры на высоких этажах с красивым видом, то сейчас интерес к низ снизился из-за рисков ракетных обстрелов и атаки дронов.
"Многие покупатели сейчас отказываются от квартир выше 5-го этажа, понимая, что в случае обстрела это может стать фатальным фактором", — говорит эксперт.
Квартиры в домах без бомбоубежищ
Безопасность жителей зависит от наличия укрытий. Старые дома часто не имеют подвалов, которые можно использовать в качестве защиты.
Особенно опасно покупать квартиры в:
- панельных домах. Они менее устойчивы к ударам, быстро разрушаются при детонации взрывных волн;
- новостройках без укрытий. Некоторые застройщики пренебрегают нормами строительства, и такие объекты могут не обеспечить должной защиты.
Старые дома — риск разрушения
Старые дома, особенно те, которые не прошли капитальный ремонт, могут быть более уязвимыми к разрушениям в результате обстрелов. Кроме того, они часто имеют устаревшие коммуникации, что может привести к аварийным ситуациям.
Жилье в прифронтовых зонах и городах под угрозой
Недвижимость в регионах, находящихся в зоне боевых действий или под постоянными обстрелами, имеет высокую опасность.
Основные риски:
- возможность разрушения. Никто не может гарантировать, что дом не пострадает от прямого удара;
- неопределенность в будущем. В некоторых городах ситуация может измениться, и инфраструктура не восстановится еще долго;
- сложности с перепродажей. В случае необходимости продать жилье в таких районах будет крайне трудно.
Таким образом покупка квартиры в зонах высокой военной активности — это не инвестиция, а лотерея, где можно потерять все.
Как снизить риски при покупке квартиры во время войны
Чтобы минимизировать опасности, обратите внимание на такие факторы:
- выбирайте квартиры не выше 4-5 этажа;
- избегайте жилья возле электростанций, военных объектов, мостов;
- проверяйте наличие укрытия или безопасного подвала;
- анализируйте военную ситуацию в регионе перед покупкой.
Как сообщалось, полномасштабная война оставила без жилья миллионы украинцев, но государство предлагает компенсацию за разрушенное имущество. Однако, программа имеет определенные нюансы, которые важно знать перед подачей заявки. В частности, существуют ограничения по размеру компенсации и перечень необходимых документов.
Отметим, в 2025 году рынок недвижимости в Украине остается динамичным, реагируя на экономические вызовы и военное положение. В некоторых городах цены на жилье снижаются, тогда как другие регионы демонстрируют стабильный рост. Эта разнонаправленность отражает сложную ситуацию в стране, где локальные условия и миграционные процессы играют ключевую роль.
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