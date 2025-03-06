Опасные квартиры в Украине: как война влияет на выбор жилья

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В условиях полномасштабной войны выбор жилья в Украине приобрел новые риски. Военные действия, удары по критической инфраструктуре и разрушения заставляют покупателей внимательно оценивать безопасность будущей квартиры.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие квартиры опасно сейчас покупать и почему.

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Жилье возле критической инфраструктуры

Одна из главных опасностей — расположение квартиры возле стратегических объектов, которые могут быть целями для ракетных ударов. К таким относятся:

подстанции и электростанции. Враг атакует энергетическую систему, что может привести к длительным отключениям света и теплоснабжения;

военные части и склады. Объекты, связанные с армией, часто становятся мишенями, что делает близлежащее жилье уязвимым;

мосты, железнодорожные узлы, аэропорты. Разрушение таких объектов может не только вызвать угрозу, но и сделать район непригодным для жизни.

Квартиры вблизи критической инфраструктуры сейчас имеют существенные риски, ведь они могут оказаться под ударами или потерять базовые коммуникации.

Высокие этажи — зона повышенного риска

Жизнь в высотных домах имеет свои преимущества, но в военное время становится опасной.

Основные проблемы:

сложности с эвакуацией. Лифты могут не работать из-за перебоев с электроэнергией, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;

повышенная уязвимость. Взрывная волна сильнее повреждает верхние этажи, а риск обвала крыши или конструкций возрастает;

отсутствие укрытия. На верхних этажах нет возможности быстро укрыться в безопасном месте.

Как отмечает риелтор Татьяна Клименко, если раньше внимание клиентов привлекали видовые квартиры на высоких этажах с красивым видом, то сейчас интерес к низ снизился из-за рисков ракетных обстрелов и атаки дронов.

"Многие покупатели сейчас отказываются от квартир выше 5-го этажа, понимая, что в случае обстрела это может стать фатальным фактором", — говорит эксперт.

Квартиры в домах без бомбоубежищ

Безопасность жителей зависит от наличия укрытий. Старые дома часто не имеют подвалов, которые можно использовать в качестве защиты.

Особенно опасно покупать квартиры в:

панельных домах. Они менее устойчивы к ударам, быстро разрушаются при детонации взрывных волн;

новостройках без укрытий. Некоторые застройщики пренебрегают нормами строительства, и такие объекты могут не обеспечить должной защиты.

Старые дома — риск разрушения

Старые дома, особенно те, которые не прошли капитальный ремонт, могут быть более уязвимыми к разрушениям в результате обстрелов. Кроме того, они часто имеют устаревшие коммуникации, что может привести к аварийным ситуациям.

Жилье в прифронтовых зонах и городах под угрозой

Недвижимость в регионах, находящихся в зоне боевых действий или под постоянными обстрелами, имеет высокую опасность.

Основные риски:

возможность разрушения. Никто не может гарантировать, что дом не пострадает от прямого удара;

неопределенность в будущем. В некоторых городах ситуация может измениться, и инфраструктура не восстановится еще долго;

сложности с перепродажей. В случае необходимости продать жилье в таких районах будет крайне трудно.

Таким образом покупка квартиры в зонах высокой военной активности — это не инвестиция, а лотерея, где можно потерять все.

Как снизить риски при покупке квартиры во время войны

Чтобы минимизировать опасности, обратите внимание на такие факторы:

выбирайте квартиры не выше 4-5 этажа;

избегайте жилья возле электростанций, военных объектов, мостов;

проверяйте наличие укрытия или безопасного подвала;

анализируйте военную ситуацию в регионе перед покупкой.

Как сообщалось, полномасштабная война оставила без жилья миллионы украинцев, но государство предлагает компенсацию за разрушенное имущество. Однако, программа имеет определенные нюансы, которые важно знать перед подачей заявки. В частности, существуют ограничения по размеру компенсации и перечень необходимых документов.

Отметим, в 2025 году рынок недвижимости в Украине остается динамичным, реагируя на экономические вызовы и военное положение. В некоторых городах цены на жилье снижаются, тогда как другие регионы демонстрируют стабильный рост. Эта разнонаправленность отражает сложную ситуацию в стране, где локальные условия и миграционные процессы играют ключевую роль.