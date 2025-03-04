Як отримати компенсацію за зруйноване житло: умови та суми в 2025 році

Пошкоджений житловий будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців, залишивши багатьох без даху над головою. Проте держава запровадила механізм компенсації за знищене або пошкоджене житло. Але в програмі є кілька нюансів, які потрібно знати тим, хто хоче нею скористатися.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто може претендувати на виплату, які документи необхідні та як отримати гроші, якщо будинок частково зруйнований.

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Хто може отримати компенсацію за пошкоджене житло

Програма компенсації передбачена для громадян України, чиє житло було зруйноване або пошкоджене після 24 лютого 2022 року внаслідок воєнних дій. Право на виплату мають:

власники квартир, будинків та інших житлових приміщень;

спадкоємці загиблих власників, якщо їхнє право на спадщину підтверджене;

ОСББ або керуючі компанії, якщо пошкоджені багатоквартирні будинки.

Пріоритет у наданні компенсації мають:

учасники бойових дій, ветерани, мобілізовані особи;

люди з інвалідністю I та II групи;

багатодітні сім’ї.

Які суми компенсацій

Розмір виплати залежить від стану житла.

До 350 000 грн — для пошкоджених квартир.

До 500 000 грн — для пошкоджених приватних будинків.

Якщо житло повністю зруйноване і не підлягає ремонту, компенсація надається у вигляді житлового сертифіката, який можна використати для купівлі нового помешкання.

Гроші не видають готівкою — вони перераховуються на спеціальний рахунок у межах програми "єВідновлення" або видаються сертифікатом.

Як подати заявку на компенсацію

Подати заявку можна кількома способами:

через застосунок або портал "Дія" — найшвидший метод, займає кілька хвилин;

у ЦНАПі або через нотаріуса — якщо немає доступу до цифрових сервісів.

Процес подання заявки

Повідомити про пошкоджене чи зруйноване житло через "Дію" або інші офіційні канали. Відкрити спеціальний рахунок "єВідновлення" в банку. Подати заяву на компенсацію, прикріпивши фото- та відеофіксацію руйнувань. Очікувати розгляду комісією (термін — до 30 днів). У разі схвалення — отримати виплату або сертифікат.

Як використати компенсацію

Є два варіанти розпорядження отриманими коштами.

Ремонт пошкодженого житла.

Якщо житло частково пошкоджене, власник отримує гроші на рахунок "єВідновлення". Витратити їх можна лише на:

будівельні матеріали (цегла, цемент, покрівля);

послуги сертифікованих будівельників;

відновлення стін, даху, комунікацій.

Заборонено використовувати кошти на купівлю меблів чи техніки.

Купівля нового житла

Якщо житло знищене повністю, компенсація надається у вигляді сертифіката, який можна використати для придбання нового помешкання в будь-якому регіоні України.

Важливі нюанси

Компенсація не надається, якщо житло було зруйноване до 24 лютого 2022 року.

Не виплачуються кошти за майно на тимчасово окупованих територіях (до моменту їх звільнення).

Контроль за витратами здійснюється державними органами, щоб уникнути зловживань.

Отримати компенсацію за зруйноване житло — цілком реальна можливість для постраждалих громадян. Головне — своєчасно подати заявку, підготувати необхідні документи та уважно дотримуватися встановленої процедури.

Раніше ми розповідали, чи можна використовувати будь-який банк для отримання коштів при продажу нерухомості за програмою "єВідновлення".

Також повідомлялось, що не всі заявники отримують очікувану суму компенсації за програмою "єВідновлення", що ускладнює процес відновлення. Це створює додаткові труднощі для тих, хто намагається повернутися до нормального життя.