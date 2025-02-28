Як відновити втрачені документи на нерухомість

Жінка з документами. Фото: Freepik

Втрата документів на нерухомість — це ситуація, що може стати справжнім стресом для будь-якої людини. Незважаючи на те, що такі документи є основою для підтвердження прав власності, втрата чи пошкодження їх не означає, що все втрачено. Існує кілька способів швидко й ефективно відновити ці важливі папери.

Як повідомляють в Telegram-каналі "Ти ж юрист", для початку можна звернутися до нотаріуса, у якого ви отримували оригінали документів. Це найпростіший спосіб відновити дублікати важливих документів, таких як:

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договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір міни;

свідоцтво про спадщину (за законом чи заповітом).

Якщо ж ви не пам’ятаєте, у якого саме нотаріуса проводилася реєстрація документів, не біда. Ви можете отримати відповідну довідку з Реєстру на сайті Міністерства юстиції України, в якій буде вказана інформація про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив.

За отримання такої довідки потрібно буде сплатити державне мито.

Іншим варіантом відновлення документів є звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Ці установи можуть видавати дублікати свідоцтв про приватизацію нерухомості, однак перелік необхідних для цього документів варто уточнювати безпосередньо в установі.

Що робити, якщо відмовили в відновленні документів

На жаль, не всі органи можуть видати необхідні дублікати документів без проблем. Якщо ви отримали відмову, не варто відразу втрачати надію. Ви можете звернутися до суду з відповідною заявою.

Для цього потрібно буде подати копію письмової відмови від нотаріуса або іншої установи, яка мала б видати дублікати. Судова інстанція розгляне ваше питання та прийме рішення.

Для чого потрібні документи на нерухомість

Документи на нерухомість мають велике значення для підтвердження ваших прав на власність.

Вони необхідні для:

підтвердження права власності на конкретну нерухомість;

юридичного захисту прав власника від неправомірних претензій або спорів щодо власності;

реєстрації прав власності в державних реєстрах, що дає офіційне визнання прав власника на нерухомість. Це дозволяє використовувати майно для різних цілей, таких як продаж, оренда або застави;

отримання кредиту або іпотеки. Банки вимагають підтвердження права власності, щоб переконатися, що нерухомість належить позичальнику і може бути використана для забезпечення виконання зобов’язань.

Важливі нюанси

Процес відновлення документів може зайняти певний час, тому будьте готові до цього.

Зберігайте копії всіх важливих документів у надійному місці.

У разі виникнення питань звертайтеся до юристів, які спеціалізуються на нерухомості.

Отже, відновлення документів на нерухомість — це важливий і не такий складний процес, якщо правильно дотримуватись усіх кроків. Важливо пам'ятати, що навіть у разі відмови не варто здаватися: суд може стати ефективним способом вирішення проблеми.

Зазначимо, зберігання реєстраційних справ на нерухомість в Україні є важливим питанням для власників, юристів та нотаріусів. Існує різниця між документами, оформленими до 2013 року, та тими, що створюються за сучасним законодавством. Документи, оформлені до 2013 року, зберігаються в БТІ, а ті, що після 2013 року, зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Раніше ми розповідали, що потрібно для підготовки до угоди купівлі-продажу нерухомості. При купівлі квартири важливо не лише знайти відповідний варіант, але й перевірити його юридичну чистоту, детально ознайомитися з умовами договору та узгодити фінансові питання. Лише після цього можна приймати обґрунтоване рішення та підписувати договір купівлі-продажу.