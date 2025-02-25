Де зберігаються паперові реєстраційні справи на нерухомість в Україні

Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні питання зберігання реєстраційних справ на нерухоме майно є важливим для власників нерухомості, юристів та нотаріусів. Слід розрізняти документи, що були сформовані до 2013 року, та ті, що створюються відповідно до чинного законодавства.

Як роз’яснили в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, до реформи державної реєстрації речових прав на нерухомість, яка набула чинності 1 січня 2013 року, зберіганням реєстраційних документів займалися бюро технічної інвентаризації (БТІ). У їхніх архівах містяться:

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документи про право власності, оформлені за Тимчасовим положенням 2002 року,

реєстраційні записи відповідно до правил 1995 року,

записи про будинки та домоволодіння, що реєструвалися за радянськими інструкціями 1966 року.

Ці документи є основою для підтвердження права власності на майно, яке було оформлене до 2013 року. Проте отримати їх можна лише через судовий запит, оскільки зберіганням займаються БТІ, які не мають повноважень самостійно надавати копії.

Справи, відкриті з 2013 року

З 2013 року функції реєстрації перейшли до управлінь юстиції. Вони створювали та зберігали паперові реєстраційні справи до 2016 року. Однак у зв’язку з ліквідацією цих органів, з 2016 року всі повноваження передані суб’єктам державної реєстрації, включаючи:

органи місцевого самоврядування,

акредитовані суб’єкти,

нотаріусів.

Ці органи забезпечують зберігання реєстраційних справ, відкритих у 2013-2015 роках, та ведення нових реєстрацій.

Перехід на цифровий реєстр

З 16 січня 2020 року набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими реєстраційні справи формуються переважно в електронному вигляді. Державні реєстратори та нотаріуси більше не зобов’язані надсилати паперові документи, а інформація про майно зберігається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Це означає, що наявність паперового документа більше не є обов’язковою умовою для підтвердження права власності. Відчуження нерухомості (продаж, дарування тощо) можливе лише на підставі даних у Державному реєстрі прав, без потреби у фізичному витягу чи копії.

Як отримати інформацію про реєстраційну справу

Якщо потрібно знайти інформацію про нерухомість:

до 2013 року — зверніться до БТІ за місцем розташування об’єкта. Якщо документів немає у відкритому доступі, доведеться подати судовий запит;

2013-2015 роки — звертайтеся до суб’єктів державної реєстрації, які отримали справи після ліквідації управлінь юстиції;

після 2016 року — вся інформація міститься в Державному реєстрі прав, і витяг можна отримати через нотаріуса або державного реєстратора.

Таким чином, система зберігання реєстраційних справ суттєво змінилася, і власники нерухомості мають враховувати, де саме можуть знаходитися необхідні документи залежно від періоду їх створення.

Раніше ми розбиралися, чи можна подарувати або заповісти нерухомість, якщо документи на неї було втрачено через бойові дії,

Також зазначимо, що продаж нерухомості стає складнішим, якщо квартира має кількох власників. Співвласники можуть мати різні частки, що впливає на процес продажу. Важливо враховувати інтереси всіх власників та домовитися про умови продажу.