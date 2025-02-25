Где хранятся бумажные регистрационные дела на недвижимость в Украине

Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине вопрос хранения регистрационных дел на недвижимое имущество является важным для владельцев недвижимости, юристов и нотариусов. Следует различать документы, которые были сформированы до 2013 года, и те, которые создаются в соответствии с действующим законодательством.

Как разъяснили в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции, до реформы государственной регистрации прав на недвижимость, которая вступила в силу 1 января 2013 года, хранением регистрационных документов занимались бюро технической инвентаризации (БТИ). В их архивах содержатся:

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документы о праве собственности, оформленные по Временному положению 2002 года,

регистрационные записи в соответствии с правилами 1995 года,

записи о домах и домовладениях, которые регистрировались по советским инструкциям 1966 года.

Эти документы являются основой для подтверждения права собственности на имущество, которое было оформлено до 2013 года. Однако получить их можно только через судебный запрос, поскольку хранением занимаются БТИ, которые не имеют полномочий самостоятельно предоставлять копии.

Дела, открытые с 2013 года

С 2013 года функции регистрации перешли к управлениям юстиции. Они создавали и хранили бумажные регистрационные дела до 2016 года. Однако в связи с ликвидацией этих органов, с 2016 года все полномочия переданы субъектам государственной регистрации, включая:

органы местного самоуправления,

аккредитованные субъекты,

нотариусов.

Эти органы обеспечивают хранение регистрационных дел, открытых в 2013-2015 годах, и ведение новых регистраций.

Переход на цифровой реестр

С 16 января 2020 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым регистрационные дела формируются преимущественно в электронном виде.

Государственные регистраторы и нотариусы больше не обязаны отправлять бумажные документы, а информация об имуществе хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Это означает, что наличие бумажного документа больше не является обязательным условием для подтверждения права собственности. Отчуждение недвижимости (продажа, дарение и т.д.) возможно только на основании данных в Государственном реестре прав, без необходимости в физическом извлечения или копии.

Как получить информацию о регистрационном деле

Если нужно найти информацию о недвижимости:

до 2013 года — обратитесь в БТИ по месту расположения объекта. Если документов нет в открытом доступе, придется подать судебный запрос;

2013-2015 годы — обращайтесь к субъектам государственной регистрации, которые получили дела после ликвидации управлений юстиции;

после 2016 года — вся информация содержится в Государственном реестре прав, и извлечение можно получить через нотариуса или государственного регистратора.

Таким образом, система хранения регистрационных дел существенно изменилась, и владельцы недвижимости должны учитывать, где именно могут находиться необходимые документы в зависимости от периода их создания.

Ранее мы разбирались, можно ли подарить или завещать недвижимость, если документы на нее были утеряны из-за боевых действий,

Также отметим, что продажа недвижимости становится сложнее, если квартира имеет нескольких собственников. Совладельцы могут иметь разные доли, что влияет на процесс продажи. Важно учитывать интересы всех владельцев и договориться об условиях продажи.