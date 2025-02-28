Гроші за програмою "єВідновлення" — чому можуть не виплатити всю компенсацію

Жінка з документами і ноутбуком. Фото: Pexels

Програма "єВідновлення" стала справжнім рятівним колом для багатьох українців, чиє житло постраждало від російської агресії. Проте, як показує практика, не всі заявники отримують повну суму компенсації, на яку розраховували.

Перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук наголошує, що отримані за програмою кошти можна використовувати лише за цільовим призначенням. Якщо під час перевірки виявиться, що гроші витрачено неправильно, фінансування зупинять.

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"Сьогодні на комісії розглядали звіти про виконані роботи, так звані верифікації. З 34 звітів щодо 14 відмовлено. А це означає, що ці люди не отримають 30% від коштів, які мали б отримати за програмою "єВідновлення", — пояснив посадовець.

Як відбувається виплата компенсації

За умовами програми, якщо погоджено суму понад 200 тисяч гривень, то спершу власник отримує 70% коштів. Після їх використання заявник подає звіт через застосунок "Дія", а спеціальна комісія перевіряє об'єкт.

Якщо комісія підтверджує, що ремонт зроблено відповідно до вимог, держава виплачує решту 30%. Але якщо виявляється, що кошти використано не за призначенням або роботи виконані неякісно, доплата скасовується.

"Якщо виявлено, що кошти використовувалися не за цільовим призначенням, то решту суми — 30% — заявник, на жаль, вже не отримає. Такі правила державної програми "єВідновлення" і їх слід дотримуватися", — пояснює посадовець.

Найпоширеніші помилки заявників

Закупівля матеріалів, що не відповідають заявленому ремонту

Якщо у звіті вказано заміну вікон, але гроші витрачено на утеплення фасаду — це порушення.

Відсутність або невідповідність документів

Всі чеки та рахунки-фактури повинні підтверджувати заявлені витрати.

Невиконання повного обсягу робіт

Якщо комісія бачить, що ремонт зроблено лише частково або неякісно, фінансування не продовжується.

Як уникнути втрати частини компенсації

Щоб отримати всю суму компенсації за програмою "єВідновлення", варто дотримуватися простих правил.

Використовувати кошти лише для ремонту пошкодженого житла — складіть детальний кошторис та дотримуйтеся його. Зберігати всі фінансові документи — вони слугуватимуть підтвердженням цільового використання коштів. Звітувати вчасно та відповідально — фотографуйте та знімайте на відео процес ремонту. Перед початком робіт уточнити всі деталі у місцевих органах влади — якщо виникають сумніви щодо того, які роботи можна виконувати за рахунок компенсації, зверніться до управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ у вашому місті.

єВідновлення: важливі нюанси

Програма "єВідновлення" діє лише на території, підконтрольній Україні.

Компенсацію можна отримати лише за пошкодження, завдані після 24 лютого 2022 року.

Житло має підлягати відновленню.

Раніше ми розповідали, чи можна подарувати або заповісти нерухомість, якщо документи на неї було втрачено. Адже через війну багато українців втратили не лише житло, а й документи на нього, що ускладнює передачу нерухомості у спадок або шляхом дарування.

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