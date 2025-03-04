Как получить компенсацию за разрушенное жилье: условия и суммы в 2025 году

Поврежденный жилой дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Полномасштабная война изменила жизнь миллионов украинцев, оставив многих без крыши над головой. Однако государство ввело механизм компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье. Но в программе есть несколько нюансов, которые нужно знать тем, кто хочет ею воспользоваться.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто может претендовать на выплату, какие документы необходимы и как получить деньги, если дом частично разрушен.

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Кто может получить компенсацию за поврежденное жилье

Программа компенсации предусмотрена для граждан Украины, чье жилье было разрушено или повреждено после 24 февраля 2022 года в результате военных действий.

Право на выплату имеют:

владельцы квартир, домов и других жилых помещений;

наследники погибших владельцев, если их право на наследство подтверждено;

ОСМД или управляющие компании, если повреждены многоквартирные дома.

Приоритет в предоставлении компенсации имеют:

участники боевых действий, ветераны, мобилизованные лица;

люди с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи.

Какие суммы компенсаций

Размер выплаты зависит от состояния жилья.

До 350 000 грн — для поврежденных квартир.

До 500 000 грн — для поврежденных частных домов.

Если жилье полностью разрушено и не подлежит ремонту, компенсация предоставляется в виде жилищного сертификата, который можно использовать для покупки нового жилья.

Деньги не выдают наличными — они перечисляются на специальный счет в рамках программы "єВідновлення" или выдаются сертификатом.

Как подать заявку на компенсацию

Подать заявку можно несколькими способами:

через приложение или портал "Дія" — самый быстрый метод, занимает несколько минут;

в ЦНАПе или через нотариуса — если нет доступа к цифровым сервисам.

Процесс подачи заявки

Сообщить о поврежденном или разрушенном жилье через "Дію" или другие официальные каналы. Открыть специальный счет "єВідновлення" в банке. Подать заявление на компенсацию, прикрепив фото- и видеофиксацию разрушений. Ожидать рассмотрения комиссией (срок — до 30 дней). В случае одобрения — получить выплату или сертификат.

Как использовать компенсацию

Есть два варианта распоряжения полученными средствами.

Ремонт поврежденного жилья.

Если жилье частично повреждено, владелец получает деньги на счет "єВідновлення".

Потратить их можно только на:

строительные материалы (кирпич, цемент, кровля);

услуги сертифицированных строителей;

восстановление стен, крыши, коммуникаций.

Запрещено использовать деньги на покупку мебели или техники.

Покупка нового жилья

Если жилье уничтожено полностью, компенсация предоставляется в виде сертификата, который можно использовать для приобретения нового жилья в любом регионе Украины.

Важные нюансы

Компенсация не предоставляется, если жилье было разрушено до 24 февраля 2022 года.

Не выплачиваются средства за имущество на временно оккупированных территориях (до момента их освобождения).

Контроль за расходами осуществляется государственными органами, чтобы избежать злоупотреблений.

Получить компенсацию за разрушенное жилье — вполне реальная возможность для пострадавших граждан. Главное — своевременно подать заявку, подготовить необходимые документы и внимательно придерживаться установленной процедуры.

Ранее мы рассказывали, можно ли использовать любой банк для получения средств при продаже недвижимости по программе "єВідновлення".

Также сообщалось, что не все заявители получают ожидаемую сумму компенсации по программе "єВідновлення", что затрудняет процесс восстановления. Это создает дополнительные трудности для тех, кто пытается вернуться к нормальной жизни.